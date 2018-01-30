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Çukur 14. son bölümü izle: Yamaç şok gerçeği öğreniyor, Paşa Çukur'dan kovuluyor!(Çukur 15. yeni bölüm ilk sahne)

DİZİ HABERLERİ | 30.01.2018 08:10 | Son Güncelleme 1 saat önce

Çukur 14. son bölümü, seyircileri dün akşam Show TV ekranına kilitledi. Nefeslerin kesildiği Çukur son bölümde Yamaç, Kasım'ı önce Paşa'dan daha sonra İdris ve Vartolu'dan kaçırarak gizli bir yerde tedavi altına alıyor. Ve şok eden gerçeği, Vartolu'nun abisi olduğunu öğreniyor. Çukur 15. bölüm ilk sahnesinde Paşa'dan bunu niye sakladığını öğrenmeye çalışıyor. İşte son dakikasına kadar heyecanının dorukta olan Çukur 14. son bölüm ve yeni bölüm ilk sahnesi...

Çukur 14. son bölümü izle: Yamaç şok gerçeği öğreniyor, Paşa Çukur'dan kovuluyor!(Çukur 15. yeni bölüm ilk sahne)

Çukur 14. son bölüm nefesleri kesti. Her pazartesi akşamı, hayranlarını Show TV ekranına kilitleyen Çukur'da yüzleşme serisi başladı. Yamaç, hapishanedeki bombalama olayı sonrasında herkesten önce giderek Kasım'ı oradan kaçırıyor. Ve Kasım'dan acı gerçeği öğreniyor: Vartolu'nun abisi olduğu gerçeğini. Bu gerçek ile şok geçiren Yamaç, dizinini final sahnesinde Vartolu'nun başında uyurken onu izliyor ve gözyaşlarına boğuluyor. Son bölümden sonra ekrana gelen Çukur 15. yeni bölüm ilk sahnesinde ise Paşa ile Yamaç'ın yüzleşmesi vardı. Paşa, son bölümdeki yaptıklarından sonra Çukur'dan kovuluyor. Paşa'dan bu neden yaptığını, İdris Baba'nın bir çocuğu olduğu gerçeğini neden saklamak istediğini öğrenmeye çalışıyor. Çukur 14. son bölümü haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz. İşte Çukur son bölümde olanlar ve yeni bölüm ilk sahnesi...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 14. bölümünde Kasım'ın hücresinde patlayan bomba, yeni bir fırtınanın habercisi oldu. Kasım'ın ölmediğini öğrenen Paşa yola çıkacağı sırada Yamaç tarafından engellendi. Cezaevindeki kişinin kim olduğunu öğrenmek isteyen Yamaç’tan kurtulamayacağını anlayan Paşa, silahını çekerek kafasına dayadı fakat Yamaç’ın müdahalesiyle başarılı olamadı. Bu sırada Kasım’ın hastaneye götürüldüğünü öğrenen Vartolu, İdris’in de hastaneye gittiğini bilmeden yola çıktı. Bir yanda Vartolu, diğer yanda İdris hastanenin önünde ambulansı beklerken karşı karşıya geldi. Fakat ikilinin beklediği gerçekleşmedi ve ambulanstan Kasım çıkmadı. Onlardan önce davranan Yamaç, Aliço'nun yardımıyla Kasım'ı jandarmadan kaçırmayı başardı. Yamaç, doktorun da desteğiyle Kasım'a hastanede özel ve gizli bir odada bakılmasını sağladı. Paşa’dan bilgi almaya çalışan Yamaç, kafasında eksik kalan parçaları yavaş yavaş tamamladı. Saadet’in çocukluk aşkı Salih’in, Vartolu Sadettin olduğunu öğrenen Sena ise şoke oldu. Sadettin’le konuşmak isteyen Saadet’i durduramayacağını anlayan Sena, ona eşlik etti. Kasım’ın karısı ve çocuğunu öğrenen Vartolu onların peşine düşerken, Kasım karısı ve çocuğunu Yamaç’ın korumasını istedi. Vartolu’dan önce Kasım’ın ailesini bulan Yamaç, onları güvenli bir yere götürdü. Bir şeyleri çözdüğü belli olan İdris, cezaevindeki patlama için Paşa’yı sorguladı. İdris’in sorgusundan kaçmak isteyen Paşa, kendini arabadan atarak gözden kayboldu. Saadet’in Vartolu ile karşı karşıya geldiği, ikilinin gözyaşlarına hakim olamadığı sahne izleyenleri de derinden etkiledi. İdris’ten kurtulan Paşa’nın Kasım’ı öldürmeye çalıştığı anlar tansiyonu yükseltti. Vartolu’nun yanından çıkan Saadet bir binanın tepesine çıktı. Kendini boşluğa bırakacakken Yamaç son anda onu kurtardı. Kasım’a Salih’in annesini soran ve Mihriban cevabıyla kafası allak bullak olan Yamaç, kendini Mihriban’ın evinde buldu. Vartolu’nun ağabeyi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Yamaç’ın gözyaşları içinde Vartolu’yu izlediği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. İşte o sahneler...

Çukur 14. son bölümü izlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

“PAŞA ÇUKUR’DAN GİDİYOR!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 15. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’ın “İdris babamızın bir oğlu daha var Emmi, benim anamdan değil. Paşa bunu biliyordu, oğlunu babadan sakladı. İdris babamız Paşa’nın ipini çekti, valizi arabada. Paşa Çukur’dan gidiyor!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Yamaç, Paşa’ya hesap soruyor. Yamaç ve Paşa’nın karşı karşıya geldiği tanıtımda yükselen sesler gerilimi arttırıyor. Paşa ailesini korumak için yaptığını söylese de Yamaç’ın öfkesi dinmiyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

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