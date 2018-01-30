Çukur 14. son bölümü izle: Yamaç şok gerçeği öğreniyor, Paşa Çukur'dan kovuluyor!(Çukur 15. yeni bölüm ilk sahne)

Çukur 14. son bölüm nefesleri kesti. Her pazartesi akşamı, hayranlarını Show TV ekranına kilitleyen Çukur'da yüzleşme serisi başladı. Yamaç, hapishanedeki bombalama olayı sonrasında herkesten önce giderek Kasım'ı oradan kaçırıyor. Ve Kasım'dan acı gerçeği öğreniyor: Vartolu'nun abisi olduğu gerçeğini. Bu gerçek ile şok geçiren Yamaç, dizinini final sahnesinde Vartolu'nun başında uyurken onu izliyor ve gözyaşlarına boğuluyor. Son bölümden sonra ekrana gelen Çukur 15. yeni bölüm ilk sahnesinde ise Paşa ile Yamaç'ın yüzleşmesi vardı. Paşa, son bölümdeki yaptıklarından sonra Çukur'dan kovuluyor. Paşa'dan bu neden yaptığını, İdris Baba'nın bir çocuğu olduğu gerçeğini neden saklamak istediğini öğrenmeye çalışıyor. Çukur 14. son bölümü haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz. İşte Çukur son bölümde olanlar ve yeni bölüm ilk sahnesi...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 14. bölümünde Kasım'ın hücresinde patlayan bomba, yeni bir fırtınanın habercisi oldu. Kasım'ın ölmediğini öğrenen Paşa yola çıkacağı sırada Yamaç tarafından engellendi. Cezaevindeki kişinin kim olduğunu öğrenmek isteyen Yamaç’tan kurtulamayacağını anlayan Paşa, silahını çekerek kafasına dayadı fakat Yamaç’ın müdahalesiyle başarılı olamadı. Bu sırada Kasım’ın hastaneye götürüldüğünü öğrenen Vartolu, İdris’in de hastaneye gittiğini bilmeden yola çıktı. Bir yanda Vartolu, diğer yanda İdris hastanenin önünde ambulansı beklerken karşı karşıya geldi. Fakat ikilinin beklediği gerçekleşmedi ve ambulanstan Kasım çıkmadı. Onlardan önce davranan Yamaç, Aliço'nun yardımıyla Kasım'ı jandarmadan kaçırmayı başardı. Yamaç, doktorun da desteğiyle Kasım'a hastanede özel ve gizli bir odada bakılmasını sağladı. Paşa’dan bilgi almaya çalışan Yamaç, kafasında eksik kalan parçaları yavaş yavaş tamamladı. Saadet’in çocukluk aşkı Salih’in, Vartolu Sadettin olduğunu öğrenen Sena ise şoke oldu. Sadettin’le konuşmak isteyen Saadet’i durduramayacağını anlayan Sena, ona eşlik etti. Kasım’ın karısı ve çocuğunu öğrenen Vartolu onların peşine düşerken, Kasım karısı ve çocuğunu Yamaç’ın korumasını istedi. Vartolu’dan önce Kasım’ın ailesini bulan Yamaç, onları güvenli bir yere götürdü. Bir şeyleri çözdüğü belli olan İdris, cezaevindeki patlama için Paşa’yı sorguladı. İdris’in sorgusundan kaçmak isteyen Paşa, kendini arabadan atarak gözden kayboldu. Saadet’in Vartolu ile karşı karşıya geldiği, ikilinin gözyaşlarına hakim olamadığı sahne izleyenleri de derinden etkiledi. İdris’ten kurtulan Paşa’nın Kasım’ı öldürmeye çalıştığı anlar tansiyonu yükseltti. Vartolu’nun yanından çıkan Saadet bir binanın tepesine çıktı. Kendini boşluğa bırakacakken Yamaç son anda onu kurtardı. Kasım’a Salih’in annesini soran ve Mihriban cevabıyla kafası allak bullak olan Yamaç, kendini Mihriban’ın evinde buldu. Vartolu’nun ağabeyi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Yamaç’ın gözyaşları içinde Vartolu’yu izlediği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. İşte o sahneler...