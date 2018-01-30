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Çukur 15. bölümden ilk sahne! İdris, Paşa'nın ipini çekiyor

ÇUKUR HABERLERİ | 30.01.2018 00:32 | Son Güncelleme 8 saat önce

Çukur’un 15. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur 15. bölüm ilk sahnesinde, Yamaç’ın “İdris babamızın bir oğlu daha var Emmi, benim anamdan değil. Paşa bunu biliyordu, oğlunu babadan sakladı. İdris babamız Paşa’nın ipini çekti, valizi arabada. Paşa Çukur’dan gidiyor!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Yamaç, Paşa’ya hesap soruyor.

Çukur 15. bölümden ilk sahne! İdris, Paşa'nın ipini çekiyor

Yamaç ve Paşa’nın karşı karşıya geldiği tanıtımda yükselen sesler gerilimi arttırıyor. Paşa ailesini korumak için yaptığını söylese de Yamaç’ın öfkesi dinmiyor.

Çukur’un merakla beklenen 15. bölümü 5 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un dün akşam ekrana gelen 14. bölümünde Kasım'ın hücresinde patlayan bomba, yeni bir fırtınanın habercisi oldu. Kasım'ın ölmediğini öğrenen Paşa yola çıkacağı sırada Yamaç tarafından engellendi. Cezaevindeki kişinin kim olduğunu öğrenmek isteyen Yamaç’tan kurtulamayacağını anlayan Paşa, silahını çekerek kafasına dayadı fakat Yamaç’ın müdahalesiyle başarılı olamadı. Bu sırada Kasım’ın hastaneye götürüldüğünü öğrenen Vartolu, İdris’in de hastaneye gittiğini bilmeden yola çıktı. Bir yanda Vartolu, diğer yanda İdris hastanenin önünde ambulansı beklerken karşı karşıya geldi. Fakat ikilinin beklediği gerçekleşmedi ve ambulanstan Kasım çıkmadı.

Onlardan önce davranan Yamaç, Aliço'nun yardımıyla Kasım'ı jandarmadan kaçırmayı başardı. Yamaç, doktorun da desteğiyle Kasım'a hastanede özel ve gizli bir odada bakılmasını sağladı. Paşa’dan bilgi almaya çalışan Yamaç, kafasında eksik kalan parçaları yavaş yavaş tamamladı. Saadet’in çocukluk aşkı Salih’in, Vartolu Sadettin olduğunu öğrenen Sena ise şoke oldu. Sadettin’le konuşmak isteyen Saadet’i durduramayacağını anlayan Sena, ona eşlik etti. Kasım’ın karısı ve çocuğunu öğrenen Vartolu onların peşine düşerken, Kasım karısı ve çocuğunu Yamaç’ın korumasını istedi. Vartolu’dan önce Kasım’ın ailesini bulan Yamaç, onları güvenli bir yere götürdü. Bir şeyleri çözdüğü belli olan İdris, cezaevindeki patlama için Paşa’yı sorguladı. İdris’in sorgusundan kaçmak isteyen Paşa, kendini arabadan atarak gözden kayboldu. Saadet’in Vartolu ile karşı karşıya geldiği, ikilinin gözyaşlarına hakim olamadığı sahne izleyenleri de derinden etkiledi. İdris’ten kurtulan Paşa’nın Kasım’ı öldürmeye çalıştığı anlar tansiyonu yükseltti. Vartolu’nun yanından çıkan Saadet bir binanın tepesine çıktı. Kendini boşluğa bırakacakken Yamaç son anda onu kurtardı. Kasım’a Salih’in annesini soran ve Mihriban cevabıyla kafası allak bullak olan Yamaç, kendini Mihriban’ın evinde buldu. Vartolu’nun ağabeyi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Yamaç’ın gözyaşları içinde Vartolu’yu izlediği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

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