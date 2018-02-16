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Çukur 17. yeni bölüm fragmanı izle: “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!”

DİZİ HABERLERİ  | 16.02.2018 07:16 | Son Güncelleme

Çukur 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'nin çarpıcı hikayesiyle ekrana getirdiği Çukur yeni bölüm fragmanı "Vartolu Sadettin ölmüş" niralarıyla başlıyor. Heyecanla izlenen Çukur son bölümde Vartolu'nun alevler arasında kalması ve sonrasında tabutunun taşınması izleyenleri şok etmişti. İdris Baba ile Yamaç arasında geçen duygusal konuşma kalplere dokunurken Kasım'ın "İdris Baba oğlunu öldürmüş" sözleri dikkatleri çekiyor. İşte merakla beklenen Çukur 17. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 17. yeni bölüm fragmanı izle: “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!”

Çukur 17. yeni bölüm fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Show TV'de pazartesi akşamı ekrana gelen ve usta oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu ile ekran başına kilitleyen, meraklandıran, heyecanlandıran Çukur son bölümde Vartolu öldü mü sorusu cevabını buldu. Çukur yeni bölüm fragmanı "Vartolu Sadettin öldü" sözleri ile mahalleyi dolduruyor. Sultan, oğlu Yamaç'ın elini öperken "Oğlumun intikamını alan elleri öpüyorum" diyor. İdris Baba'nın Kahraman'ın mezarı başında Yamaç ile konuşması ile izleyenleri duygulandırdı. Fragmanın sonunda ortaya çıkan Kasım ile Paşa'nın buluşması ise heyecan uyandırdı. Kasım'ın "İdris Baba oğlunu öldürmüş" sözleri ise dikkat çekti. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de! İşte Çukur 17. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"İDRİS BABA KENDİ OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öpüyor. Oğlu Kahraman’ın mezarına giden İdris’in “Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş!” dediği ve yaşadığı acının derinden hissedildiği tanıtımda Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 16. bölümü nefes kesti. Yamaç, İdris ile Vartolu’nun arasında silahların konuşmasına son dakikada engel olsa da İdris’in “Vartolu, 24 saat içinde Çukur’dan gidecek” emri onu daha büyük bir düğümün içine sürükledi. Bölümde Vartolu’yu Çukur’dan götürmek için çabalayan Saadet ile Vartolu’nun duygu yüklü yüzleşmesi ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Vartolu’yu, annesi Mihriban’ın mezarının başında bulan Yamaç ile Vartolu arasındaki büyük düello adrenalini yükseltti. Yamaç’ın Vartolu’ya İdris’in oğlu olduğu gerçeğini bildiğini söylediği an herkesi şoke etti. Vartolu, “Ben Çukur’da öleceğim, son sözüm bu! Mezar taşıma yazdırırsın; öldür beni kardeşim, öldür” sözlerine karşılık Yamaç’ın “Merak etme, zaten Çukur’da öleceksin” demesi akıllarda soru işaretleri yarattı. Koçovalılar ve Vartolu arasında çekilen silahlar tansiyonu yükseltti. Nefes kesen mücadelede Celasun, Vartolu’yu ikna ederek çatışmadan uzaklaştırdı. Vartolu arabayla uzaklaştığı sırada önünü kesen maskeli adamlar Vartolu’nun arabasını taramaya başladı. Arabanın içinde kurşun yağmuruna tutulan Vartolu’nun atılan bombalarla birlikte dört bir yanını alevler sardı. Bu sarsıcı ana tanık olan ve afallayan Yamaç’ın yaşadığı şok izleyenleri ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

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