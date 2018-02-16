Çukur 17. yeni bölüm fragmanı izle: “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!”

Çukur 17. yeni bölüm fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Show TV'de pazartesi akşamı ekrana gelen ve usta oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu ile ekran başına kilitleyen, meraklandıran, heyecanlandıran Çukur son bölümde Vartolu öldü mü sorusu cevabını buldu. Çukur yeni bölüm fragmanı "Vartolu Sadettin öldü" sözleri ile mahalleyi dolduruyor. Sultan, oğlu Yamaç'ın elini öperken "Oğlumun intikamını alan elleri öpüyorum" diyor. İdris Baba'nın Kahraman'ın mezarı başında Yamaç ile konuşması ile izleyenleri duygulandırdı. Fragmanın sonunda ortaya çıkan Kasım ile Paşa'nın buluşması ise heyecan uyandırdı. Kasım'ın "İdris Baba oğlunu öldürmüş" sözleri ise dikkat çekti. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de! İşte Çukur 17. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"İDRİS BABA KENDİ OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öpüyor. Oğlu Kahraman’ın mezarına giden İdris’in “Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş!” dediği ve yaşadığı acının derinden hissedildiği tanıtımda Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.