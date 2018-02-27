Çukur 18. son bölüm izle - Çukur 19. bölüm ilk sahnesinde Vartolu - Yamaç yüzleşmesi

Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor. 26 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan Çukur son bölümde seyirci şok üstüne şok yaşadı. Çukur 18. bölümde Sena, Yamaç'ın bahsettiği kişinin abisi Emrah olduğunu öğrenince şok oldu. Aynı zamanda Emrah'ın Baykal'ın oğlu olduğu ortaya çıkması, bu ikilinin Çukur için ne planladığı merak edilmeye başlandı. İdris, Paşa'dan Vartolu'nun oğlu olduğunu öğrendiği zaman şok oldu. Çukur hayranları, ekran başına kilitlendiği 18. bölüm final sahnesinde Vartolu'nun Yamaç'ın elinde olduğunu öğrendi. Yeni bölüm ilk sahnesinde ise Vartolu ile Yamaç'ın arasında geçen konuşmalar ise şimdiden 19. bölüm fragmanını merak ettirdi. Çukur son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşam Show TV'de ekrana gelen Çukur 18. bölümünde Komiser Emrah’ın, İdris ve adamlarını aldığını öğrenen Çukur sakinleri İdris’in yanında olabilmek için türlü planlarla nezarethaneye girdi. Ağabeyinin geldiğini Yamaç’a söyleyen Sena, Yamaç’ın da uğraştığı kişinin Emrah olduğunu öğrendi. Korkudan gözleri dolan ve Emrah’la buluşan Sena, ağabeyine buradan gitmesini ve Çukur’la uğraşmamasını söyledi. Emrah'ın, Baykal'ın oğlu olduğu gerçeğinin ortaya çıktığı anlar ise ekran başındakilere büyük şaşkınlık yaşattı. Baykal'ın Emrah'ı sahiplenmesi ve ona bu denli değer vermesi, ikilinin Koçovalılar için nasıl planlar hazırladıkları konusunda da merak uyandırdı.