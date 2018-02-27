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Çukur 18. son bölüm izle - Çukur 19. bölüm ilk sahnesinde Vartolu - Yamaç yüzleşmesi

DİZİ HABERLERİ  | 27.02.2018 07:27 | Son Güncelleme

Çukur 18. son bölüm izleyenlere şok üzerine şok yaşattı. Show TV'nin pazartesi günleri ekrana getirdi ve farklı senaryosu ile ilgi çeken dizisi Çukur son bölümde Emrah'ın Sena'nın abisi olması, aynı zamanda Baykal'ın oğlu olduğu ortaya çıkması, İdris'in Vartolu'nun oğlu olduğunu öğrenmesi ve Yamaç'ın Vartolu'ya silah doğrultuğu sahneler nefes kesti. Yeni bölüm ilk sahnesinde ise bu ikili arasındaki konuşma merak uyandırdı. İşte Çukur 19. yeni bölüm ilk sahnesi...

Çukur 18. son bölüm izle - Çukur 19. bölüm ilk sahnesinde Vartolu - Yamaç yüzleşmesi

Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor. 26 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan Çukur son bölümde seyirci şok üstüne şok yaşadı. Çukur 18. bölümde Sena, Yamaç'ın bahsettiği kişinin abisi Emrah olduğunu öğrenince şok oldu. Aynı zamanda Emrah'ın Baykal'ın oğlu olduğu ortaya çıkması, bu ikilinin Çukur için ne planladığı merak edilmeye başlandı. İdris, Paşa'dan Vartolu'nun oğlu olduğunu öğrendiği zaman şok oldu. Çukur hayranları, ekran başına kilitlendiği 18. bölüm final sahnesinde Vartolu'nun Yamaç'ın elinde olduğunu öğrendi. Yeni bölüm ilk sahnesinde ise Vartolu ile Yamaç'ın arasında geçen konuşmalar ise şimdiden 19. bölüm fragmanını merak ettirdi. Çukur son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşam Show TV'de ekrana gelen Çukur 18. bölümünde Komiser Emrah’ın, İdris ve adamlarını aldığını öğrenen Çukur sakinleri İdris’in yanında olabilmek için türlü planlarla nezarethaneye girdi. Ağabeyinin geldiğini Yamaç’a söyleyen Sena, Yamaç’ın da uğraştığı kişinin Emrah olduğunu öğrendi. Korkudan gözleri dolan ve Emrah’la buluşan Sena, ağabeyine buradan gitmesini ve Çukur’la uğraşmamasını söyledi. Emrah'ın, Baykal'ın oğlu olduğu gerçeğinin ortaya çıktığı anlar ise ekran başındakilere büyük şaşkınlık yaşattı. Baykal'ın Emrah'ı sahiplenmesi ve ona bu denli değer vermesi, ikilinin Koçovalılar için nasıl planlar hazırladıkları konusunda da merak uyandırdı.

Baykal’ın adamları Medet’i öldüresiye dövdü. Fakat bunu Yamaç’ın adamlarının yaptığını söyleyen Baykal, Medet’i Yamaç’a karşı doldurarak intikamını almasını istedi.

Serbest bırakılan İdris, Paşa’nın kalp krizi geçirdiğini öğrendi ve apar topar hastaneye gitti. Paşa’dan Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen İdris hayatının şokunu yaşadı. Yaşadığı şokun etkisinden kurtulamayan ve Aliço’nun kulübesine giden İdris isyan etti.

Ayakta durmakta zorlanan Medet, Yamaç ve Selim’in karşısına çıktı. İki kardeşe silah doğrultan Medet’in karşısında Selim, kendini siper ederek kurşunun hedefi oldu. Selim ölüm kalım savaşı verirken gözü dönen Yamaç, hesap sormaya gitti. Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olduğunu gördüğümüz final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Çukur son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Çukur 19. son bölüm izle

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

“BİR OĞLU DAHA ÖLMESİN DİYE YAPTIM!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 19. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ortaya Çıkan Vartolu ile Yamaç’ın karşı karşıya geldiği tanıtımda Vartolu Yamaç’a,“Ben buraya intikamımı almaya geldim. Ne güzel ben onları indirecektim, sen de beni indirecektin bitecekti!” sözleriyle hesap soruyor. Yamaç’ın “Babam için yaptım. Bir oğlu daha ölmesin diye yaptım!” diyerek karşılık verdiği tanıtım merakı doruk noktasına çıkarıyor.


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