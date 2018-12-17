Çukur 2. sezon yeni bölüm 14. bölüm 2. tanıtım! İdris tüm dengeleri değiştiriyor

Vartolu’nun Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltirken Aliço’nun yakaladığı ipucu Yamaç’ı Vartolu’nun sırrına giderek yaklaştıracak. Selim ile Sultan’ın yüzleşmesi merakla beklenecek. İdris’in atacağı adım ise tüm dengeleri değiştirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.



