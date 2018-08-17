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Çukur 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı! İşte Çukur yeni sezon yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 17.08.2018 22:52 | Son Güncelleme

Çukur 2. sezon fragmanı yayınlandı. Geçen sezonun flaş dizisi Çukur yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Kubilay Aka,Alperen Duymaz ve Öner Erkan'ın oynadığı Çukur yeni sezonunda kadroda kimler yer alacak? Sezon finalinde kimler veda etmişti? Çukur 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte Çukur yeni sezon tanıtımı ve 2. sezona dair detaylar...

Çukur 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı! İşte Çukur yeni sezon yayın tarihi

Çukur 2. yeni sezon tanıtım fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Sürükleyici senaryosu ile izlenme rekorları kıran Çukur dizisi başrolünde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Kubilay Aka,Alperen Duymaz ve Öner Erkan yer alıyordu. Sezon finali ile Çukur dizisine birçok karakter veda etmişti. Peki hangi oyuncular diziden ayrılmak zorunda kaldı? Çukur yeni sezonda diziye kimler hangi rolde katılacak? Çukur yeni sezon yayın tarihi nedir? İşte Çukur 2. sezon tanıtımı ve detaylar...

ÇUKUR 2. SEZON FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur muhteşem sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara vermişti. Sezon finalinde yüzüklerinde farklı semboller bulunan karakterlerin ortaya çıkmasıyla heyecanın giderek arttığı Çukur, yeni sezonuyla da ekrana damga vuracak.

ÇUKUR 2. SEZON YENİ OYUNCULARI

Hafızalara kazınan Çukur dövmesinin farklı bir sembole dönüştüğü tanıtım Çukur’un ekrana gelecek heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. Sezon finaliyle izleyicilerini merakta bırakan dizide farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken Karakuzular çetesi ile Koçovalıların arasındaki mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü bu adamlardan Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Çukur yeni sezonuyla herkesi çok şaşırtacak!

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE VEDA EDENLER

Çukur'un sezon finalinde ilk ölenler Emrah ve Nazım oldu. Baykal'ın oğlu Nazım'ı canlandıran Ahmet Tansu Taşanlar, Baykal'ın bir diğer oğlu olan Emrah tarafından silahla vurularak öldürüldü. Bu sırada Nazım'ın zehirli portakal suyunu içen Emrah'ta zehirlenerek hayatını kaybetti ve böylece Alperen Duymaz'da diziye veda etmiş oldu.

İnzivaya çekilen Vartolu ve Sadiş'e yapılan saldırı sırasında onları korumaya çalışan Medet'te vurularak öldü ve Mustafa Kırantepe de diziye veda etti.

Akşın ve Celasun'un düğünü sırasında yapılan saldırı sonucunda Perihan Savaş (Sultan Koçovalı), Nebil Sayın (Muhittin), İrem Altuğ (Ayşe), Zeynep Kumral (Nedret), Cem Uslu (Metin), Uğur Yıldıran (Kemal), Aytaç Uşun (Meke), İlayda Alişan (Akşın), Kubilay Aka (Celasun), Ece Yaşar (Karaca), ve Doğancan Sarıkaya (Acar) ölerek diziye veda etti.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin sezon finalinde Vartolu, Sadiş ve Medet'in yaşadığı dağ evine silahlı baskın düzenlendi. Aynı anlarda ise düğün hazırlıkları yapan Koçovalılar'ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşandı. Diğer yandan ise İdris, Paşa ve Emmi'nin içinde bulunduğu bina silahlı adamlar tarafından sarıldı. Çok sayıda karakterin öldüğü sezon finalinde, son sahnelerde ise yaşanan bu trajik olaylardan 3 ay sonrasına gidildi. Sadiş'in kaçırılması ve Medet'in ölümüyle yıkılan ve sokaklarda yaşayan Vartolu'yu Yamaç buldu ve Çukur'u geri almaya gideceklerini söyledi. O sahnelerde ise gizemli bir karakter daha görüldü. Yeni sezonda Nejat İşler'in canlandırması beklenen İdris Koçovalı'nın cezaevindeki oğlu Cumali, Yamaç ve Vartolu intikam almak için geri dönmeye hazırlanıyor.


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