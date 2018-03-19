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Çukur 21. bölüm 2. fragmanı! Beyefendi Vartolu'yu gaz odasına kapatıyor!

ÇUKUR HABERLERİ  | 19.03.2018 01:39 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde Beyefendi lakaplı Baykal, Vartolu'yu ele geçiriyor ve gaz odasına kapatarak öldürmek istiyor. Çukur dizisinin yeni fragmanında, Beyefendi'nin 'Önce sen, sonra Selim, sonra Yamaç, sonra en büyük ağabey ve en sonunda da İdris soyunun kuruduğunu görecek, sonra ölecek. Benimle uğraşamazsınız, ben Baykal’ım!' sözleri dikkat çekiyor.

Çukur 21. bölüm 2. fragmanı! Beyefendi Vartolu'yu gaz odasına kapatıyor!

Çukur dizisinin 19 Mart Pazartesi akşamı yayınlanacak ola 21. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. “Önce sen, sonra Selim, sonra Yamaç, sonra en büyük ağabey ve en sonunda da İdris soyunun kuruduğunu görecek, sonra ölecek. Benimle uğraşamazsınız, ben Baykal’ım!” sözleriyle herkese meydan okuyan Baykal, Vartolu’yu rehin alıyor. Uzun süre sonra eline gitarını alan Yamaç’ın düşünceli hali dikkat çekerken, neler yapacağı merakla bekleniyor.

Vartolu’nun dönüşü sadece Çukur için değil, Baykal için de bomba etkisi yaratır. Çukur’daki kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır. Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak. İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak. Kartların yeniden dağıtılacağı Çukur’un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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