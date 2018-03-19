Çukur 21. bölüm 2. fragmanı! Beyefendi Vartolu'yu gaz odasına kapatıyor!

Çukur dizisinin 19 Mart Pazartesi akşamı yayınlanacak ola 21. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. “Önce sen, sonra Selim, sonra Yamaç, sonra en büyük ağabey ve en sonunda da İdris soyunun kuruduğunu görecek, sonra ölecek. Benimle uğraşamazsınız, ben Baykal’ım!” sözleriyle herkese meydan okuyan Baykal, Vartolu’yu rehin alıyor. Uzun süre sonra eline gitarını alan Yamaç’ın düşünceli hali dikkat çekerken, neler yapacağı merakla bekleniyor.

Vartolu’nun dönüşü sadece Çukur için değil, Baykal için de bomba etkisi yaratır. Çukur’daki kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır. Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak. İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak. Kartların yeniden dağıtılacağı Çukur’un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.