Çukur 22. Bölüm 2. fragman: Kimse benim sevdiklerime zarar veremez! (Son bölüm izle)

Çukur 22. Bölüm yeni fragmanı ile Elvis karakteri izleyicinin merakını celp etmişti. Nitekim Çukur yeni bölüm 2. fragmanda görüldü ki bu Elvis denilen kişi ortalığı fena karıştıracak. Yamaç bu bölümde kendini kaybedeceğe benziyor çünkü Elvis, Koçovalı kadınları kaçırıyor ki aralarında Sena da var.
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Koçovalı'nın erkekleri tabii ki adeta çıldırıyorlar. Özellikle de Vartolu ile Yamaç. Yamaç bu durumdan Vartolu'yu sorumlu tutarken Yamaç'ı hiç olmadığı kadar gözü dönmüş görebiliriz. Yamaç sevdiklerine kimsenin zarar veremeyeceğni söylüyor ki bakalım ne yapacak?
ÇUKUR 22. BÖLÜM ÖZETİ
Yamaç ve İdris'in karşı karşıya geldiği Elvis karakteri büyük merak uyandırdı. Yamaç ve İdris'e meydan okuyarak onlardan Baykal'ı rahat bırakmalarını isteyen Elvis, Yamaç’ın sert tepkisiyle karşılaşırken, bu gizemli adamın dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor. Vartolu’nun elinde silahıyla koştuğu anlar ise heyecanı yükseltiyor.
Emmi’nin, Vartolu’ya tüm Koçovalı kadınlarının kaçırıldığı haberini verdiği tanıtımda, Saadet’in de kaçırıldığını öğrenen Vartolu’nun gözü dönüyor. Yamaç, Vartolu’ya “Ne yaptın sen babamın oğlu!” sözleriyle tepki gösterirken, Baykal’ı isteyen Elvis’in, Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği anlarda gerilim yükseliyor. Yamaç’ın silah doğrulttuğu sırada, “Sana bizi anlatmışlar belli ama eksik anlatmışlar. Kimse benim sevdiklerime zarar veremez!” sözleri dikkat çekiyor.
ÇUKUR 22. BÖLÜM 2. FRAGMANINA TEPKİLER
Yeni fragman izleyicileri daha da heyecanlandırdı. İzleyiciler Yamaç'ın neden Vartolu'ya kızdığını ve kurtarma operasyonunun nasıl olacağını merak ediyorlar. Kimileri kadınları oradan sadece Emrah'ın çıkartabileceğini düşünüyor.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 21. Bölümü de izleyicinin büyük ilgisini çekti. Vartolu’nun öldüğünü sanan Saadet, büyük gerçeği öğrendi. Vartolu’nun evine giderek onu görmek isteyen Saadet ile Vartolu’nun duygu yüklü buluşması ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Babasının intikamını almak isterken Vartolu’nun, Yamaç’ın kardeşi olduğunu öğrenen Celasun, Yamaç’tan hesap sordu. Vartolu’nun ölmediğini öğrenince öfkeden deliye dönen Baykal, Emrah ve Nazım’a kardeş olduklarını söyleyerek ikiliye hayatlarının en büyük şokunu yaşattı.
Çukur son bölümde Yamaç’ın eline yeniden gitarı alıp Erkin Koray’ın ölümsüz eseri ‘Razıyım’ı söylediği an büyük beğeni topladı. Koçovalılara ve Vartolu’ya savaş açan Baykal hiç beklemediği bir anda gafil avlandı. Korumaları sayesinde Vartolu’yu kaçırdığını düşünen Baykal, bir anda karşısında Yamaç ile Medet’i buldu. Yamaç ve Vartolu’nun kusursuz planı sayesinde tuzağa düşen Baykal, kardeşlerin oyununa geldi.
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