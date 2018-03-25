Çukur 22. Bölüm 2. fragman: Kimse benim sevdiklerime zarar veremez! (Son bölüm izle)

Çukur 22. Bölüm yeni fragmanı ile Elvis karakteri izleyicinin merakını celp etmişti. Nitekim Çukur yeni bölüm 2. fragmanda görüldü ki bu Elvis denilen kişi ortalığı fena karıştıracak. Yamaç bu bölümde kendini kaybedeceğe benziyor çünkü Elvis, Koçovalı kadınları kaçırıyor ki aralarında Sena da var.

SEN BENİ YANLIŞ TANIMIŞSIN

Koçovalı'nın erkekleri tabii ki adeta çıldırıyorlar. Özellikle de Vartolu ile Yamaç. Yamaç bu durumdan Vartolu'yu sorumlu tutarken Yamaç'ı hiç olmadığı kadar gözü dönmüş görebiliriz. Yamaç sevdiklerine kimsenin zarar veremeyeceğni söylüyor ki bakalım ne yapacak?

ÇUKUR 22. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç ve İdris'in karşı karşıya geldiği Elvis karakteri büyük merak uyandırdı. Yamaç ve İdris'e meydan okuyarak onlardan Baykal'ı rahat bırakmalarını isteyen Elvis, Yamaç’ın sert tepkisiyle karşılaşırken, bu gizemli adamın dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor. Vartolu’nun elinde silahıyla koştuğu anlar ise heyecanı yükseltiyor.

Emmi’nin, Vartolu’ya tüm Koçovalı kadınlarının kaçırıldığı haberini verdiği tanıtımda, Saadet’in de kaçırıldığını öğrenen Vartolu’nun gözü dönüyor. Yamaç, Vartolu’ya “Ne yaptın sen babamın oğlu!” sözleriyle tepki gösterirken, Baykal’ı isteyen Elvis’in, Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği anlarda gerilim yükseliyor. Yamaç’ın silah doğrulttuğu sırada, “Sana bizi anlatmışlar belli ama eksik anlatmışlar. Kimse benim sevdiklerime zarar veremez!” sözleri dikkat çekiyor.