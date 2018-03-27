Çukur 22. son bölüm izle: Elvis sahnede! (Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Çukur 22. son bölüm, dün akşam Show TV'de ekrana geldi ve izleyenleri televizyon başına kilitledi. Heyecanlı ve aksiyonl sahneleriyle Çukur son bölümünde Koçovalıların başı bu sefer büyük belada. Saygın Soysal'ın canlandırdığı Elvis karakteri, Yamaç ve İdris'ten Baykal'ı geri ister. Geri vermedikleri için de Elvis, Koçovalı kadınları kaçırır ve rehin tutar. Onları kurtarmak için operasyona giren Yamaç, Vartolu ve adamları, Elvis'in bir başka tuzağına düşerler. İşte Çukur son bölümde yaşananlar, 23. yeni bölüm ilk sahnesi...
Çukur’un dün akşam ekrana gelen 22. bölümünde Baykal’dan tüm hıncını alan Yamaç ve Vartolu, Baykal’ı depodan çıkarmak için çatışmaya girdi. Yamaç ve diğerlerinin çatışmaya devam ettiği sırada Baykal’ı alan Vartolu hızla uzaklaştı. Nazım’ın Vartolu’ya, Baykal’ın yanında verici olduğunu söylediği anlarda dışarıdan ateş sesleri yükseldi. Baykal’ı kurtarmaya gelen ekibe karşılık veremeyen Vartolu ve Medet, Baykal’ı bırakıp kaçmak zorunda kaldı.
İdris’i arayan arkadaşı Ziya, İdris’e Elvis’in görüşme isteğinden bahsetti. Baykal’ı geri isteyen Elvis, İdris ve Yamaç’la görüştüğü sırada tüm Koçovalı kadınlarını kaçırdığını söyledi. Elvis’e silah dayayan Yamaç’ı, İdris engellemeye çalıştı. Tüm kadınlarla birlikte Saadet’in de kaçırıldığını öğrenen Vartolu, gözü dönmüş bir şekilde İdris’in evine koştu. Yaşadığı suçluluk duygusundan kurtulamayan Vartolu, Yamaç’tan yardım istedi.
Çukur son bölüm sansürsüz izle
Celasun’dan olayları dinleyen Emrah, Sena ve Güzide’nin de kaçırıldığını öğrenince Elvis’i aramaya başladı. Aliço, Hale’nin intikamı için Laz’ı bulup ve kulübesine getirdi. Elvis’in teslimatçısını bulan Yamaç, yaptığı planla Elvis’i takibe başladı. Nazım ise Elvis’e Koçovalıların yerini öğrendiğini, hazırlıklı olmasını söyledi. Kırılan gururunu onarmak için kurduğu planı emin adımlarla ilerleten Nazım, herkesin aradığı Baykal’ı rehin tutuyordu. Baykal’ın korumalarının artık Beyefendi diye hitap ettiği Nazım, keyifle galibiyetinin tadını çıkardı.
"Oyun bitti babacığım!" #şahmat@cukurdizi @nineteen0seven @burak_sergen pic.twitter.com/ERCVcFCUKt— Show TV (@ShowTV) 26 Mart 2018
Kadınları kurtarmak için gelen Koçovalılar, Elvis’in tuzağına düştü. Elvis’in adamları tarafından etrafı sarılan Yamaç, Elvis’e kadınları bırakmasını söyledi. Elvis’in Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği final sahnesinde gerilim doruk noktaya çıktı.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ "ALİÇO KAYIP"
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 23. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Aliço’nun kulübesine giden ve Baykal ile Hale’nin fotoğraflarını bulan Yamaç, Aliço’nun her şeyi çözdüğünü anlıyor. Laz’ın da yanında olduğunu öğrenen Yamaç, “Aliço başına bir iş açmadan onu bulmamız lazım!” diyerek Meke ile birlikte Aliço’yu bulmaya gidiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum