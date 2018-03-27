Çukur 22. son bölüm izle: Elvis sahnede! (Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Çukur 22. son bölüm, dün akşam Show TV'de ekrana geldi ve izleyenleri televizyon başına kilitledi. Heyecanlı ve aksiyonl sahneleriyle Çukur son bölümünde Koçovalıların başı bu sefer büyük belada. Saygın Soysal'ın canlandırdığı Elvis karakteri, Yamaç ve İdris'ten Baykal'ı geri ister. Geri vermedikleri için de Elvis, Koçovalı kadınları kaçırır ve rehin tutar. Onları kurtarmak için operasyona giren Yamaç, Vartolu ve adamları, Elvis'in bir başka tuzağına düşerler. İşte Çukur son bölümde yaşananlar, 23. yeni bölüm ilk sahnesi...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un dün akşam ekrana gelen 22. bölümünde Baykal’dan tüm hıncını alan Yamaç ve Vartolu, Baykal’ı depodan çıkarmak için çatışmaya girdi. Yamaç ve diğerlerinin çatışmaya devam ettiği sırada Baykal’ı alan Vartolu hızla uzaklaştı. Nazım’ın Vartolu’ya, Baykal’ın yanında verici olduğunu söylediği anlarda dışarıdan ateş sesleri yükseldi. Baykal’ı kurtarmaya gelen ekibe karşılık veremeyen Vartolu ve Medet, Baykal’ı bırakıp kaçmak zorunda kaldı.

İdris’i arayan arkadaşı Ziya, İdris’e Elvis’in görüşme isteğinden bahsetti. Baykal’ı geri isteyen Elvis, İdris ve Yamaç’la görüştüğü sırada tüm Koçovalı kadınlarını kaçırdığını söyledi. Elvis’e silah dayayan Yamaç’ı, İdris engellemeye çalıştı. Tüm kadınlarla birlikte Saadet’in de kaçırıldığını öğrenen Vartolu, gözü dönmüş bir şekilde İdris’in evine koştu. Yaşadığı suçluluk duygusundan kurtulamayan Vartolu, Yamaç’tan yardım istedi.