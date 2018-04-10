Çukur 24. son bölüm izle: Yamaç, Medet'i vuracak mı? (Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Çukur 24. son bölümü yine geceye damgasını vurdu. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur son bölümde Sultan'ın kazara vurulduğu sahne ortalığı karıştırdı. İzleyenlerin acaba Sultan ölecek mi dediği Çukur 24. bölümde neler oldu? Nedret'in elinde silahla intikam almak için kapısına dayandığı Vartolu'yu kurtarmak için en has adamı Medet araya giriyor. Fakat silahın ateşlenmesi Sultan Hanım yaralanıyor. Acilen ameliyata alınan Sultan'ı görmeye gelen Koçovalıları kötü bir haber bekliyor. Doktorun kontrollerine tanık olan İdris, Yamaç ve Selim, Sultan'ın belden aşağısının felçli olduğunu öğrenmeleri dünyaları başlarına yıkıyor. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde Yamaç, Medet ile Sultan'ı yüzleştiriyor. Annesi vur derse Medet'in kafasına sıkacak. Sultan ne diyecek? İşte Çukur son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm ilk sahnesi...
Çukur’un bu akşam ekrana gelen heyecan dolu 24. bölümünde gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayandı. Medet, Vartolu’yu kurtarmak için atılınca silah o sırada Nedret’in peşinden gelen Sultan’a isabet etti. Kanlar içinde kalan Sultan hastaneye kaldırılırken, haberi duyan İdris ve Koçovalılar hastaneye koştu.
Medet, Sultan'ı vuruyor!#allabenipullabeni @cukurdizi @erkankeka @Perihan__savas @zeynepkumral pic.twitter.com/FsiAYQ0Dlf— Show TV (@ShowTV) 9 Nisan 2018
Bu gelişme karşısında sinir krizi geçiren Nedret, her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Saadet’e saldırınca, Saadet eşyalarını toplayıp evden ayrıldı. Celasun, İdris’in isteği üzerine Medet’i götürmek isteyince Vartolu’nun sert tepkisiyle karşılaştı. Muhittin, Kahraman’la Sultan’ı vuran kişinin Medet olduğunu söyleyerek örgütlediği Çukur sakinleriyle Vartolu’nun evine gitti. Öfkeli kalabalığa Medet’i vermek istemeyen Vartolu, Yamaç’ın gelişiyle rahat bir nefes aldı. Medet olayın bir kaza olduğunu Yamaç’a anlatsa da Yamaç için bu sondu; Vartolu Çukur’dan gidecekti.
Saadet-Vartolu ilişkisini ve yaşananları Sena’dan öğrenen İdris, Saadet’e ulaşmaya çalıştı. Vartolu, Saadet’e hayalini yaşatırken, ikili gönüllerince bir gün geçirdi. İpleri eline geçiren Nazım, babasının ölümünü sorgulayan Emrah’ı birlikte iş yapmaya ikna etti. Emrah, kurdukları özel güvenlik şirketinin başına geçerek henüz bilmese de çoğu Çukur sakinlerinin tuttuğu eğlence mekanlarını denetleyecekti.
Emrah’la ilgili öğrendiği gerçek yüzünden Sena’ya soğuk davranan Yamaç, Sena’yla yüzleşti. Saadet’ten haber alamayınca onu bulmaya çalışan İdris, Vartolu ile birlikte bulduğu Saadet’i eve geri getirdi. Ameliyattan çıkan Sultan gözlerini açtı fakat bacağında oluşan hissizliği henüz fark etmemişti.
"Bir şey hissediyor musunuz?"#allabenipullabeni @cukurdizi @Perihan__savas @KesalErcan @Aras_B_iynemli pic.twitter.com/zRlIZztSzU— Show TV (@ShowTV) 9 Nisan 2018
Saadet’le geçirdiği rüyadan uyanan Vartolu ise eski acımasız haline dönmeye karar verdi.
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 25. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sultan’ın Medet’le yüzleştiği tanıtımda Yamaç, “Medet kaldır başını anneme bak, anne sen de Medet’e bak. Gözlerinin içine iyice, sonra bana vur de. Vuracağım, gözümü bile kırpmadan!” diyerek Medet’e silah doğrulttuğu anlar gerilimi yükseltiyor.
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