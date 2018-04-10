MAGAZİN

Çukur 24. son bölüm izle: Yamaç, Medet'i vuracak mı? (Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 10.04.2018 07:43 | Son Güncelleme

Çukur 24. son bölümü ile dün akşam Show TV'de ekrana geldi. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Çukur'da heyecan doruktaydı. Nedret'in Vartolu'ya silahını doğrulttuğu, Medet'in Vartolu'yu kurtarmak için araya girdiği ve Sultan'ın kaza kurşunu ile vurulması ile tansiyonun yükseldiği Çukur 24. bölümde Sultan'ın son durumu merak ediliyordu. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde ise Sultan ile Medet yüzleşiyor. İşte Çukur son bölümde yaşananlar...

Çukur 24. son bölüm izle: Yamaç, Medet'i vuracak mı? (Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Çukur 24. son bölümü yine geceye damgasını vurdu. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur son bölümde Sultan'ın kazara vurulduğu sahne ortalığı karıştırdı. İzleyenlerin acaba Sultan ölecek mi dediği Çukur 24. bölümde neler oldu? Nedret'in elinde silahla intikam almak için kapısına dayandığı Vartolu'yu kurtarmak için en has adamı Medet araya giriyor. Fakat silahın ateşlenmesi Sultan Hanım yaralanıyor. Acilen ameliyata alınan Sultan'ı görmeye gelen Koçovalıları kötü bir haber bekliyor. Doktorun kontrollerine tanık olan İdris, Yamaç ve Selim, Sultan'ın belden aşağısının felçli olduğunu öğrenmeleri dünyaları başlarına yıkıyor. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde Yamaç, Medet ile Sultan'ı yüzleştiriyor. Annesi vur derse Medet'in kafasına sıkacak. Sultan ne diyecek? İşte Çukur son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm ilk sahnesi...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen heyecan dolu 24. bölümünde gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayandı. Medet, Vartolu’yu kurtarmak için atılınca silah o sırada Nedret’in peşinden gelen Sultan’a isabet etti. Kanlar içinde kalan Sultan hastaneye kaldırılırken, haberi duyan İdris ve Koçovalılar hastaneye koştu.

Bu gelişme karşısında sinir krizi geçiren Nedret, her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Saadet’e saldırınca, Saadet eşyalarını toplayıp evden ayrıldı. Celasun, İdris’in isteği üzerine Medet’i götürmek isteyince Vartolu’nun sert tepkisiyle karşılaştı. Muhittin, Kahraman’la Sultan’ı vuran kişinin Medet olduğunu söyleyerek örgütlediği Çukur sakinleriyle Vartolu’nun evine gitti. Öfkeli kalabalığa Medet’i vermek istemeyen Vartolu, Yamaç’ın gelişiyle rahat bir nefes aldı. Medet olayın bir kaza olduğunu Yamaç’a anlatsa da Yamaç için bu sondu; Vartolu Çukur’dan gidecekti.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Saadet-Vartolu ilişkisini ve yaşananları Sena’dan öğrenen İdris, Saadet’e ulaşmaya çalıştı. Vartolu, Saadet’e hayalini yaşatırken, ikili gönüllerince bir gün geçirdi. İpleri eline geçiren Nazım, babasının ölümünü sorgulayan Emrah’ı birlikte iş yapmaya ikna etti. Emrah, kurdukları özel güvenlik şirketinin başına geçerek henüz bilmese de çoğu Çukur sakinlerinin tuttuğu eğlence mekanlarını denetleyecekti.

Emrah’la ilgili öğrendiği gerçek yüzünden Sena’ya soğuk davranan Yamaç, Sena’yla yüzleşti. Saadet’ten haber alamayınca onu bulmaya çalışan İdris, Vartolu ile birlikte bulduğu Saadet’i eve geri getirdi. Ameliyattan çıkan Sultan gözlerini açtı fakat bacağında oluşan hissizliği henüz fark etmemişti.

Saadet’le geçirdiği rüyadan uyanan Vartolu ise eski acımasız haline dönmeye karar verdi.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 25. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sultan’ın Medet’le yüzleştiği tanıtımda Yamaç, “Medet kaldır başını anneme bak, anne sen de Medet’e bak. Gözlerinin içine iyice, sonra bana vur de. Vuracağım, gözümü bile kırpmadan!” diyerek Medet’e silah doğrulttuğu anlar gerilimi yükseltiyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur yeni bölüm ilk sahnesi çukur son bölüm çukur 24. bölüm show tv çukur izle

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

BMGK'da gergin anlar! Salonu terk ettiler

BMGK'da gergin anlar! Salonu terk ettiler

Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı

Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

Şebnem Dönmez 'Avlu' dizisine ikinci bölümde veda etti

Şebnem Dönmez 'Avlu' dizisine ikinci bölümde veda etti

Avlu dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Avlu dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

İşte 'Kurtlar Vadisi' gerçeği!

İşte 'Kurtlar Vadisi' gerçeği!

Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

Çukur'da efsane şarkıdaki o kelime sansürlendi!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı: Büyük savaş başlıyor! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı: Büyük savaş başlıyor! (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Söz 41. son bölüm izle: Konvoy büyük tehlikede! (Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 41. son bölüm izle: Konvoy büyük tehlikede! (Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Kurtlar Vadisi'nden flaş transfer

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Kurtlar Vadisi'nden flaş transfer

Çocuklar Duymasın'da Gönül'ün akıbeti belli oldu!

Çocuklar Duymasın'da Gönül'ün akıbeti belli oldu!

Avlu'da Demet Evgar'dan Ahmet Kaya sürprizi

Avlu'da Demet Evgar'dan Ahmet Kaya sürprizi

Şahsiyet 4-5-6. Bölümler Ön İzleme: Yeni bölüm tarihleri belli oldu! (Şahsiyet ilk 3 bölüm izle)

Şahsiyet 4-5-6. Bölümler Ön İzleme: Yeni bölüm tarihleri belli oldu! (Şahsiyet ilk 3 bölüm izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.