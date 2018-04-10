Çukur 24. son bölüm izle: Yamaç, Medet'i vuracak mı? (Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Çukur 24. son bölümü yine geceye damgasını vurdu. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur son bölümde Sultan'ın kazara vurulduğu sahne ortalığı karıştırdı. İzleyenlerin acaba Sultan ölecek mi dediği Çukur 24. bölümde neler oldu? Nedret'in elinde silahla intikam almak için kapısına dayandığı Vartolu'yu kurtarmak için en has adamı Medet araya giriyor. Fakat silahın ateşlenmesi Sultan Hanım yaralanıyor. Acilen ameliyata alınan Sultan'ı görmeye gelen Koçovalıları kötü bir haber bekliyor. Doktorun kontrollerine tanık olan İdris, Yamaç ve Selim, Sultan'ın belden aşağısının felçli olduğunu öğrenmeleri dünyaları başlarına yıkıyor. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde Yamaç, Medet ile Sultan'ı yüzleştiriyor. Annesi vur derse Medet'in kafasına sıkacak. Sultan ne diyecek? İşte Çukur son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm ilk sahnesi...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen heyecan dolu 24. bölümünde gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayandı. Medet, Vartolu’yu kurtarmak için atılınca silah o sırada Nedret’in peşinden gelen Sultan’a isabet etti. Kanlar içinde kalan Sultan hastaneye kaldırılırken, haberi duyan İdris ve Koçovalılar hastaneye koştu.