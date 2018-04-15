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Çukur 25. bölüm 2. fragmanı! Vartolu Çukur'da yeni bir düzen kuruyor

ÇUKUR HABERLERİ  | 15.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı Çukur’un 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde, Koçovalıların, Karaca’nın doğum gününü kutlamak için bir araya geldiği tanıtımda Vartolu-Emrah ve Nazım ittifakı dikkat çekiyor. Nazım, “Bizler babalarımızın sevmediği oğullarıyız!” sözleriyle Emrah ve Vartolu’yu tarafına çekmeye çalışırken Emrah, Yamaç konusunda Sena’yı uyarıyor. Vartolu yeni bir düzen kurulduğunun haberini vererek heyecanı yükseltiyor.

Çukur 25. bölüm 2. fragmanı! Vartolu Çukur'da yeni bir düzen kuruyor

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 25. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da yeni taraflar oluşur. Sultan’ın vurulması, Koçovalılar ile Vartolu-Medet arasındaki mücadeleyi kızıştırır. Bacakları tutmayan Sultan’ın kararı nettir; onu bu hale getiren Medet öldürülecektir. Sultan ile Medet’in yüzleşmesinde çekilen silah, gerilimi tırmandıracak. Sultan ile Medet arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı ise merakla beklenecek. Yaşanılan üzücü olaylar, Koçovalı Ailesi’ni uzun zaman sonra aynı sofrada buluşturur. Sultan’ın durumundan ötürü günah keçisi ilan edilen Vartolu ise gözünü karartır ve yeniden eski güçlü günlerine dönmek üzere adım atar. Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlendirir.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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