Çukur 25. son bölüm izle: Vartolu'nun zor kararı! (Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Çukur 25. son bölümü ile pazartesi akşamı hayranlarını Show TV başına topladı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur son bölümde Nazım, "babalarının istemediği çocuklar" diyerek yeni bir oluşum içine girer. Bu yüzden Emrah ve Vartolu'yu buluşturur. Ve aralarına Selim'i de katmak istemektedir. Fakat Selim, Aliço ile onları izletiyor. Emrah'ın Çukur 25. bölüm finalinde Vartolu'ya yaptığı süpriz ise onu ikna etmeyi başarır. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde ise Vartolu, Saadet ile bu oluşum arasında bir karar vermek zorunda kalacaktır. Çukur 25. son bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesini haberimizden izleyebilirsiniz.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 26. bölümünden ilk sahne yayınlandı. İdris Koçovalı, “Kızımı koruyacaksan eğer, yaşadığın hayatın içine sokmayacaksan al, götür, evlen, nerede istersen mutlu yaşa diyecektim ama sen mahallenin çocuklarını kendine koruma yapmışsın!” sözlerine karşı sesini yükselten Vartolu’ya babası olduğunu hatırlatacak bir ses tonuyla karşılık veriyor. İdris’in, tarafını seçen Vartolu’ya, “Çukur’un babası olacaksan eğer Saadet’in kocası olamazsın!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor.