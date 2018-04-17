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Çukur 25. son bölüm izle: Vartolu'nun zor kararı! (Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 17.04.2018 07:52 | Son Güncelleme

Çukur 25. son bölümü, heyecanlı sahneleriyle ekran başına kilitledi. Show TV'de yayınlanan son bölüm sonrasında Çukur yeni bölüm ilk sahnesi paylaşıldı. Çukur son bölümde Nazım, Emrah ve Vartolu, yeni bir oluşumun adımını atarlarken aralarına Selim'i de katmayı düşünüyorlar. Vartolu ise Saadet ile birleşme arasında bir karar vermek zorunda kalıyor. Sultan'ın vurulmasına sebep olan Medet'in hayatı ise onun ağzından çıkacak kelimelere bağlı. İşte Çukur 25. bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesi...

Çukur 25. son bölüm izle: Vartolu'nun zor kararı! (Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Çukur 25. son bölümü ile pazartesi akşamı hayranlarını Show TV başına topladı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana gelen Çukur son bölümde Nazım, "babalarının istemediği çocuklar" diyerek yeni bir oluşum içine girer. Bu yüzden Emrah ve Vartolu'yu buluşturur. Ve aralarına Selim'i de katmak istemektedir. Fakat Selim, Aliço ile onları izletiyor. Emrah'ın Çukur 25. bölüm finalinde Vartolu'ya yaptığı süpriz ise onu ikna etmeyi başarır. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde ise Vartolu, Saadet ile bu oluşum arasında bir karar vermek zorunda kalacaktır. Çukur 25. son bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesini haberimizden izleyebilirsiniz.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 26. bölümünden ilk sahne yayınlandı. İdris Koçovalı, “Kızımı koruyacaksan eğer, yaşadığın hayatın içine sokmayacaksan al, götür, evlen, nerede istersen mutlu yaşa diyecektim ama sen mahallenin çocuklarını kendine koruma yapmışsın!” sözlerine karşı sesini yükselten Vartolu’ya babası olduğunu hatırlatacak bir ses tonuyla karşılık veriyor. İdris’in, tarafını seçen Vartolu’ya, “Çukur’un babası olacaksan eğer Saadet’in kocası olamazsın!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 25. bölümünde hastaneden çıkarılan Sultan, “Çukur evimiz, Sultan anamız!” sloganları eşliğinde eve getirildi. Yamaç’a çok ağır bir konuşma yapan Sultan, onu bu hale getiren Medet’ten intikamının alınmasını istedi. Nazım, Çukur’un adamlarının koruduğu mekanları ele geçirmeye başladığı bilgisini Vartolu ile paylaştı. Nazım’ın planıyla mağdur olan Çukur gençleri Vartolu’nun yanına gelecekti. Durumdan haberdar olan Yamaç ve Koçovalılar olayı anlamaya çalışırken Selim, Nazım’ın yanına gitti.

Çukur 25. son bölümü izlemek için tıklayın

Saadet’ten af dileyen Sultan, Salih meselesini tamamen kapatmak için Saadet’i evlendirmek istedi. Karaca’nın doğum gününü kutlamak için büyük bir ziyafet sofrası kuran Koçovalılar uzun bir zaman sonra mutlu aile sofrası etrafında bir araya geldi. Laboratuarda zehirlenen adamları hastaneye götüren ve başında bekleyen Medet’i bulan Kemal ile Metin onu Yamaç’a teslim etti. Sultan ile Medet’in yüzleşmesi gerilimi yükseltti.

Nazım ve Emrah ile görüşen ve tarafını seçen Vartolu, Aliço’nun onları izlediğinden habersizdi. Emrah’la birlikte evinin önüne gelen Vartolu, Çukur'un adamlarının bir kısmının tarafına geçtiğini gördü. Nazım-Emrah ittifakının içinde yer alan Vartolu bu işten oldukça memnun görünüyordu.

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