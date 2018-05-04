MAGAZİN

Çukur 28. bölüm fragmanı! Sena'nın Yamaç'tan sakladığı büyük sırrı ne?

ÇUKUR HABERLERİ  | 04.05.2018 22:28 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı Çukur’un 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında, Sena’nın yalan söylediğini öğrenen Yamaç’ın öfkesine hakim olamadığı tanıtımda ikilinin hesaplaşması heyecanı yükseltiyor. İdris, Emmi ve Paşa’yı sert sözlerle uyarırken, Kemal’in Emrah’la dövüş sahneleri dikkat çekiyor. Sena ise “Yaptığımın bir bedeli var. Benim bu bedeli ödemem gerekiyor!” diyerek Yamaç’ı şaşırtıyor

Çukur 28. bölüm fragmanı! Sena'nın Yamaç'tan sakladığı büyük sırrı ne?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 28. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Sezon finaline altı bölüm kala Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar.

Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

HDP seçim şarkısını paylaştı!HDP seçim şarkısını paylaştı!
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayınErdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur 28. bölüm çukur 28. bölüm fragman çukur fragman

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!

BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

Tatilde sahte para mağduru olmayın!

Tatilde sahte para mağduru olmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukur son bölümde Vartolu Yamaç'ı alevlerin içinden kurtardı! 'Dayan kardeşim'

Çukur son bölümde Vartolu Yamaç'ı alevlerin içinden kurtardı! 'Dayan kardeşim'

Çukur 27. bölüm fragmanı! İdris Koçovalı: 'Haftaya düğünümüz var'

Çukur 27. bölüm fragmanı! İdris Koçovalı: 'Haftaya düğünümüz var'

Balat'ta Çukur turizmi yaşanıyor

Balat'ta Çukur turizmi yaşanıyor

Çukur'da İdris'in oğlu Cumali ilk defa ortaya çıktı! Çukur'da Cumali'yi oynuyor?

Çukur'da İdris'in oğlu Cumali ilk defa ortaya çıktı! Çukur'da Cumali'yi oynuyor?

Çukur 27. bölüm ilk fragmanı! Vartolu ve Selim'in Saadet yüzleşmesi! 'Hepsini tek tek vururum'

Çukur 27. bölüm ilk fragmanı! Vartolu ve Selim'in Saadet yüzleşmesi! 'Hepsini tek tek vururum'

Çukur 26. bölüm fragmanı! İdris Koçovalı Vartolu'nun mekanına geliyor!

Çukur 26. bölüm fragmanı! İdris Koçovalı Vartolu'nun mekanına geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.