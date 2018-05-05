Çukur 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Çukur'da büyük kavga var! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 28. yeni bölüm 2. fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamlarının soluksuz izlenen dizisi Çukur'den nefes kesen bir fragman daha geldi. Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu ile Yamaç'ın kavga sahnesi izleyenleri şok etti. Defalarca izlenen fragman, Saadet'in düğünü ile başlıyor. Vartolu, İdris Koçovalı'ya "Bu ince bağı koparırsan ben insanlıktan çıkarım" sözleri dikkatleri çekiyor. Yamaç ile Vartolu'nun birbirlerine doğru koşması sonrasında ortalık karışıyor. İşte Çukur yeni bölüm 2. fragmanı... ÇUKUR 28. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI ÇUKUR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 28. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Sezon finaline altı bölüm kala Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Çukur dizisinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Vartolu, Koçovalı ailesinin silah deposunu patlattı. Çıkan yangını söndürmek için kardeşi Yamaç'ın depoya girdiğini gören Vartolu son anda harekete geçti. Yamaç, depodaki yangında alevler arasında mahsur kalmıştı. Vartolu, Yamaç'ı orada yalnız bırakmadı. Onu yangından kurtardı. Vartolu'nun Yamaç'ı kurtardığını gören mahalleli alkışlarla Vartolu'yu karşıladı. Yamaç'ı kurtaran Vartolu'ya Çukur halkı teşekkürü bir borç biliyor. Paşa Vartolu' ya büyüksün diyerek, olmasaydın Yamaç ölürdü dedi. Vartolu'ya yangın sırasında neden orada olduğunun hesabını sordu. Bütün mahalleli Yamaç'ı kurtardığı için teşekkür etti. Sena'da bir değişiklikler olduğunu fark eden Yamaç, onunla kınuşmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde neler olduğunu anlatmaya yeltenmeyen Sena, Yamaç'ın sinirlerini bozuyor. Çukur'da her ne olursa olsun, bir sorunu olduğu zaman kendisine anlatmasını istiyor. Hale'nin ses kayıtlarını dinleyen Aliço, Meliha ile ilgili ip uçları bulmaya çalışıyor. Bunun için eski gazetelere ihtiyaç duyuyor. Giyimini düzeltip, kendini araştırmacı olarak göstererek kütüphaneye giriyor. Gazete baskılarına bakarak geçmişi araştırıyor.