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Çukur 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Çukur'da büyük kavga var! (Çukur son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 05.05.2018 22:02 | Son Güncelleme

Çukur 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Show TV'nin sürükleyici dizisi Çukur yeni bölüm fragmanında hem düğün var hem kavga var. Çukur yeni bölüm fragmanında Saadet'in düğünü yapılıyor. Bundan önce de İdris Koçovalı ile Vartolu arasında görüşme dikkatleri çekiyor. Vartolu "Bu ince bağı koparırsanız insanlıktan çıkarım" diyor. Çukur yeni bölüm fragmanında bir yanda Vartolu diğer yanda Yamaç birbirlerine giriyorlar ve ortalık karışıyor. İşte Çukur 28. yeni bölüm 2. fragmanı...

Çukur 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Çukur'da büyük kavga var! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 28. yeni bölüm 2. fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamlarının soluksuz izlenen dizisi Çukur'den nefes kesen bir fragman daha geldi. Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu ile Yamaç'ın kavga sahnesi izleyenleri şok etti. Defalarca izlenen fragman, Saadet'in düğünü ile başlıyor. Vartolu, İdris Koçovalı'ya "Bu ince bağı koparırsan ben insanlıktan çıkarım" sözleri dikkatleri çekiyor. Yamaç ile Vartolu'nun birbirlerine doğru koşması sonrasında ortalık karışıyor. İşte Çukur yeni bölüm 2. fragmanı...

ÇUKUR 28. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ÇUKUR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 28. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Sezon finaline altı bölüm kala Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur dizisinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Vartolu, Koçovalı ailesinin silah deposunu patlattı. Çıkan yangını söndürmek için kardeşi Yamaç'ın depoya girdiğini gören Vartolu son anda harekete geçti. Yamaç, depodaki yangında alevler arasında mahsur kalmıştı. Vartolu, Yamaç'ı orada yalnız bırakmadı. Onu yangından kurtardı. Vartolu'nun Yamaç'ı kurtardığını gören mahalleli alkışlarla Vartolu'yu karşıladı. Yamaç'ı kurtaran Vartolu'ya Çukur halkı teşekkürü bir borç biliyor. Paşa Vartolu' ya büyüksün diyerek, olmasaydın Yamaç ölürdü dedi. Vartolu'ya yangın sırasında neden orada olduğunun hesabını sordu. Bütün mahalleli Yamaç'ı kurtardığı için teşekkür etti.

Sena'da bir değişiklikler olduğunu fark eden Yamaç, onunla kınuşmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde neler olduğunu anlatmaya yeltenmeyen Sena, Yamaç'ın sinirlerini bozuyor. Çukur'da her ne olursa olsun, bir sorunu olduğu zaman kendisine anlatmasını istiyor.

Hale'nin ses kayıtlarını dinleyen Aliço, Meliha ile ilgili ip uçları bulmaya çalışıyor. Bunun için eski gazetelere ihtiyaç duyuyor. Giyimini düzeltip, kendini araştırmacı olarak göstererek kütüphaneye giriyor. Gazete baskılarına bakarak geçmişi araştırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Cemil, Ayşe ile konuşmak istiyor. Gitmemek için bunu yapmak zorundaolduğundan bahsediyor. Ağabeyinin evinin olduğunu, ayrı odalarda kalabileceklerini söylüyor. İşler değiştiğinde boşanabileceklerini anlatıyor. Cemil'in bu söyledikleri karşısında Saadet çok mutlu oluyor.Saadet'in evleneceğini öğrenen Vartolu, Medet'ten radyoyu açmasını istiyor. Radyoda "nikahına beni çağır sevgilim... sözlerini duyunca Vartolu, büyük bir şaşkınlığa uğruyor. Medet'e çatıyor ve radyoyu kapattırıyor. Sinirinden içeri geçip, ortalığı yıkıyor.

Vartolu'nun Çukur'u ele geçirmek için yaptığı hamleler İdris Koçovalı'nın ters tepkiler vermesine sebep oluyor. Mahallelinin önünde Saadet'i bir hafta sonra evlendireceğini söylüyor ve Çukur'u düğüne davet ediyor. İdris Koçovalı, Vartolu'yu kalbinden vuruyor.

Eski sevgilisine yardım etmek için Vartolu'dan mal aldığını söyleyen Sena'nın başı derde giriyor. Emrah'ı çağırıyor. Kendisini Vartolu Emrah olarak tanıtıyor ve Sena'nın kaçmasını sağlıyor. Sena'nın Peşinden koşan adam onu yakalıyor. Sena ise kendini savunmak için ateş etmek zorunda kalıyor.

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