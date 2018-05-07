Çukur 28. yeni bölüm 3. fragmanı: Bu sefer de Vartolu düşünsün! (Çukur yeni bölüm özeti ve fragmanları)

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 28. bölüm üçüncü tanıtımı yayınlandı. Selim’le dertleşen Yamaç’ın Vartolu hakkındaki “Ya bela oldu ya bela getirdi her seferinde. Ben onun yaptıklarından çok çektim, bırak biraz da o çeksin!” sözleri dikkat çekiyor. Düğün gününün geldiği, Saadet’in gelinliğiyle endişe içinde beklediği tanıtımda Vartolu “Bu gece bu nikah kıyılmayacak!” sözleriyle gerilimi yükseltiyor. Selim’in gözyaşları içinde kaldığı anlar ise merak uyandırıyor.

Çukur 28. yeni bölüm 3. fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamlarının sürükleyici dizisi Çukur yeni bölümde Vartolu ile Yamaç arasında geçecek dövüş merakla bekleniyor. Çukur yeni bölümde Vartolu'ya rağmen Saadet'in düğünü yapılıyor. Vartolu ile İdris Koçovalı arasında geçen konuşma izleyenleri ürpertiyor. Yamaç ise Vartolu için söylediği "Hep bir bela getirdi, onun yaptıklarından çok çektik, biraz da o çeksin" sözleri dikkat çekiyor. Vartolu, Medet'e söylediği gibi düğünü önleyebilecek mi? Çukur yeni bölümde neler olacak? İşte Çukur yeni bölüm 3. fragmanı ve diğer fragmanları ile birlikte bölüm özeti, online izleme bağlantısı...

ÇUKUR 28. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Düğün hazırlıklarının devam ettiği Çukur’da İdris, adeta Vartolu’ya gövde gösterisi yapıyor. Vartolu’nun, “Oğlun diyor ya hani bir ince bağ var diye. Sizinle değil belki de bu hayatla aramdaki tek bağ o benim. O bağ benim çocukluğum. Şimdi sen o bağı koparırsan, ben insanlıktan çıkarım!” sözleriyle İdris’i uyardığı anlar dikkat çekiyor. Vartolu ve Yamaç’ın büyük bir kavgaya tutuştuğu heyecan dolu tanıtım, Çukur’daki dengelerin tamamen değişeceğinin sinyallerini veriyor.

ÇUKUR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sena’nın yalan söylediğini öğrenen Yamaç’ın öfkesine hakim olamadığı tanıtımda ikilinin hesaplaşması heyecanı yükseltiyor. İdris, Emmi ve Paşa’yı sert sözlerle uyarırken, Kemal’in Emrah’la dövüş sahneleri dikkat çekiyor. Sena ise “Yaptığımın bir bedeli var. Benim bu bedeli ödemem gerekiyor!” diyerek Yamaç’ı şaşırtıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 28. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Sezon finaline altı bölüm kala Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İZLE (7 MAYIS PAZARTESİ 20.00 SHOW TV)

