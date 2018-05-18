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Çukur 30. bölüm fragmanı! Vartolu İdris'in hayatını mı kurtaracak?

ÇUKUR HABERLERİ  | 18.05.2018 23:15 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 30. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç, “Ya kapı açılır yaşarız, ya yanarız… İkinci ihtimal patlarız!” diyerek tutuldukları soğuk hava deposundan çıkmaya çalışırken, kahvede rehin tutulan İdris, Vartolu’nun dikkatini çekiyor. Yamaç ve adamlarının büyük tehlike altına girdiği tanıtımda çatışma sahneleri gerilimi artırıyor.

Çukur 30. bölüm fragmanı! Vartolu İdris'in hayatını mı kurtaracak?

Çukur’un Pazartesi akşama gelecek 30. bölümünde soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir.

Bu sırada İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. Vartolu’nun sürpriz hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir. Çukur’un yeni bölümünde taşlar yerinden oynarken, adrenalin de giderek artacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.30’da Show TV'de!

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