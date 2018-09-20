MAGAZİN

Çukur 35. yeni bölüm fragmanı: Cumali Çukur'da savaşı başlatıyor! (Çukur son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 20.09.2018 16:15 | Son Güncelleme

Çukur 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezon ilk bölümü ile Pazartesi günü hayranlarını Show TV başına toplayan ve nefes kesen sahneler ile geri dönen Çukur son bölümde Cumali Koçovali ve Karakuzular fırtınası esmişti. Cezaevinden firar eden Cumali intikam için Çukur'da yaptığı hamle Karakuzuları kızdırıyor. Sonuçta Yamaç ve Cumali teslim olmaz ise her gün bir kişiyi infaz edeceklerini söylüyorlar. İşte Çukur'un çarpıcı 35. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 35. yeni bölüm fragmanı: Cumali Çukur'da savaşı başlatıyor! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 35. yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamı yeni sezon ilk bölümü ile geri dönen Çukur'da Cumali ile Karakuzular merak ediliyordu. Cumaali, ailesinin intikamını almak için cezaevinden firar etmiş ve Çukur'a geri dönüp Yamaç'ı bulmuştur. Fakat mahalle artık Karakuzuların hakimiyetindedir. Çukur yeni bölüm fragmanında Cumali'nin intikam almak için yaptıkları mahalleyi bir felakete, savaşa doğru sürüklemektedir. Ya Yamaç ile Cumali teslim olacaklar ya da her gün bir kişi infaz edilecek. İşte Çukur 35. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Vartolu’nun alıkoyulduğu, intikam yemini eden Cumali’nin Çukur’da savaşı başlattığı heyecan dolu tanıtımda Celasun ortaya çıkıyor. Cumali ve Yamaç’ı arayan Karakuzular, İdris’in fotoğrafını ezerken; Metin’in İdris’in fotoğrafını göğsüne bastığı duygusal anlar dikkat çekiyor. Kemal’in korku dolu gözlerle “Çukur sizi arayacakmış. Bulamadıkları her gün birini alacaklarmış, haftasına infaz!” sözleri gerilimi yükseltirken, Yamaç’ın yaptırdığı dövme tanıtıma damga vuruyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un darmaduman olmuş sokaklarında yeni bir sayfa açıldı ve Karakuzular hükmetmeye başladı. En büyük ağabey olan Cumali Koçovalı'yı ortadan kaldırmaya kararlı olan Çeto ve Mahsun, bunun için Kahraman bebeğin annesi Feride'ye şantaj yaptı. Bu esnada Cumali'nin demir parmaklıklardan kurtulduğu anlar heyecanı artırdı. Saadet’i geri almak için Çeto’yla anlaşma yapan Vartolu ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Beklenmedik saldırı sonrası aklını yitiren Aliço'nun akıl hastanesinde kendisini ziyaret eden Yamaç ve Sena'yı fark etmemesi ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Çeto ve Mahsun, Feride'ye Cumali'yi öldürtmeye çalışırken Feride'nin kimi öldüreceğinden habersiz Kemal devreye girdi ve onun sayesinde Yamaç, çaresiz kadına yardım etmeyi kabul etti. O kişinin Cumali olduğunu öğrenen Yamaç, Karakuzulara teslim oldu. Yamaç’ı döverek tanınmaz hale getiren çete, onu tellere asarak ölüme terk etti. Bu sırada Çeto’yla anlaşmasını yerine getiren Vartolu, Sena’nın uyarısıyla büyük bir tehlikeden kurtuldu. Vartolu’nun itirafıyla her şeyi Emrah’ın yaptığını öğrenen Sena gözyaşlarına hakim olamadı. Tellere asılı olan Yamaç’ı kurtaran ve Cumali’nin kapısına bırakan gizemli kişinin Selim olduğu anlaşılan final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu! Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu!
Reyting sonuçları 19 Eylül: Sen Anlat Karadeniz son bölüm reyting oranları! Günün birincisi kim?Reyting sonuçları 19 Eylül: Sen Anlat Karadeniz son bölüm reyting oranları! Günün birincisi kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur yeni bölüm fragmanı çukur 35 bölüm fragmanı show tv

En Çok Okunan Haberler

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

İlginizi Çekebilir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer! Hande Soral hangi rolde oynayacak?

Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer! Hande Soral hangi rolde oynayacak?

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Bizim Hikaye'de Filiz'e Barış'tan büyük darbe! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Bizim Hikaye'de Filiz'e Barış'tan büyük darbe! Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Film gibi olay

Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Film gibi olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu!

Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu!

Reyting sonuçları 19 Eylül: Sen Anlat Karadeniz son bölüm reyting oranları! Günün birincisi kim?

Reyting sonuçları 19 Eylül: Sen Anlat Karadeniz son bölüm reyting oranları! Günün birincisi kim?

Söz 52. yeni bölüm fragmanı: Hedefte Savcı Derya var! (Söz son bölüm izle)

Söz 52. yeni bölüm fragmanı: Hedefte Savcı Derya var! (Söz son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 22. son bölümü izle! Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz 22. son bölümü izle! Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı: Ali, Yaprak ve Barış kavgası! (4N1K İlk Aşk son bölüm izle)

4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı: Ali, Yaprak ve Barış kavgası! (4N1K İlk Aşk son bölüm izle)

Reyting sonuçları 18 Eylül: Ufak Tefek Cinayetler 33. son bölüm reyting oranları! Günün birincisi kim?

Reyting sonuçları 18 Eylül: Ufak Tefek Cinayetler 33. son bölüm reyting oranları! Günün birincisi kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.