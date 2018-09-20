Çukur 35. yeni bölüm fragmanı: Cumali Çukur'da savaşı başlatıyor! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 35. yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamı yeni sezon ilk bölümü ile geri dönen Çukur'da Cumali ile Karakuzular merak ediliyordu. Cumaali, ailesinin intikamını almak için cezaevinden firar etmiş ve Çukur'a geri dönüp Yamaç'ı bulmuştur. Fakat mahalle artık Karakuzuların hakimiyetindedir. Çukur yeni bölüm fragmanında Cumali'nin intikam almak için yaptıkları mahalleyi bir felakete, savaşa doğru sürüklemektedir. Ya Yamaç ile Cumali teslim olacaklar ya da her gün bir kişi infaz edilecek. İşte Çukur 35. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Vartolu’nun alıkoyulduğu, intikam yemini eden Cumali’nin Çukur’da savaşı başlattığı heyecan dolu tanıtımda Celasun ortaya çıkıyor. Cumali ve Yamaç’ı arayan Karakuzular, İdris’in fotoğrafını ezerken; Metin’in İdris’in fotoğrafını göğsüne bastığı duygusal anlar dikkat çekiyor. Kemal’in korku dolu gözlerle “Çukur sizi arayacakmış. Bulamadıkları her gün birini alacaklarmış, haftasına infaz!” sözleri gerilimi yükseltirken, Yamaç’ın yaptırdığı dövme tanıtıma damga vuruyor.