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Çukur 36. yeni bölüm fragmanı: Yamaç, Vartolu'yu Çukur'a çağırıyor! (Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

Çukur 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erhan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin oynadığı Çukur son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Çukur 36. bölüm fragmanında Yamaç ile abisi Cumali arasında geçen kavga dikkatleri çekerken Yamaç, Çukur'u kurtarmak için "Ya alacağız, ya da öleceğiz" diyerek Vartolu'dan yardım istiyor. İşte Çukur 36. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 36. yeni bölüm fragmanı: Yamaç, Vartolu'yu Çukur'a çağırıyor! (Son bölüm izle)

Çukur 36. yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Pazartesi günü ekrana gelen son bölümde Yamaç ile Cumali karşı karşıya gelmişti. Çukur'a huzuru geri getireceğim diyen Yamaç, Cumali abisini ikna etmeye çalışıyordu. Çukur yeni bölüm fragmanında abi-kardeşin kavgası dikkatleri çekiyor. Evi kırıp döken Yamaç ile Cumali'nin kavga sahnesi heyecan yarattı. Diğer yandan Yamaç, Vartolu'yu saklandığı yerden çıkarmaya çalışıyor. Vartolu'ya "Ya öleceğiz ya da alacağız" diyerek Çukur'u Karakuzulardan kurtarmak için yardım istiyor. İşte Çukur 36. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yamaç ve Cumali’nin dövüştüğü nefes kesen tanıtımda Yamaç, Çukur’u almak için harekete geçiyor. Meke Yamaç’a, “Abiye kardeşi vurdurttun sen!” sözleriyle isyan ederken, Cumali’nin bıçak çektiği anlar gerilimi arttırıyor. Çukur sokaklarında hareketli saatler yaşanırken Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım istiyor. Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki mücadele giderek sertleşirken, Vartolu’nun Yamaç’a vereceği karşılık merakla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. İki kardeşin karşı karşıya geldiği nefes kesen sahnede Yamaç göğsüne yaptırdığı Çukur dövmesine vurarak ailesini ve Çukur’u geri alacağını söylüyor. Gözü dönen Yamaç’ın “Bir çocuk benim için kendini feda etti. Benim o çocuğa bir borcum var Cumali Koçovalı! Sen olsan da olmasan da ben o borcu ödeyeceğim. Çukur’a da huzurunu geri vereceğim ya da yolunda öleceğim!” sözleri heyecanı yükseltirken, Cumali’nin tepkisi merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 2. bölümünde Cumali, kapısında yaralı halde bulduğu kardeşi Yamaç’a yardım ederken, mahallenin gençlerinin saldırısına uğrayan Vartolu büyük bir tehlike atlattı. Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Meke ve Celasun’un artık karşı karşıya olduğu görüldü. Kendine geldiğinde karşısında Cumali’yi bulan Yamaç’ın abisiyle duygu yüklü kavuşması ekran başındakileri de derinden etkiledi.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Karakuzuların Sena’yı aradığını bilen ve karısı için endişelenen Yamaç’a yardım eden Cumali, onu bulup Yamaç’a getirdi. Hiç vakit kaybetmeden Karakuzulara karşı harekete geçen Cumali’yi durdurmaya çalışan Yamaç abisinin hiç bilmediği sert yanıyla yüzleşti.

Karakuzuların gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye, Yamaç ve Cumali’nin arandığını ve bulunmadıkları her gün Çukur’dan birinin öleceğini söylemesiyle Yamaç, gizlice Çukur’a girdi. Çukur sokaklarında yükselen silah sesleri ve genç Efe’nin ölümüne şahit olan Yamaç ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için mücadelesine devam edeceğini gösterdi. Göğsüne Çukur dövmesini yaptıran Yamaç’ın “Çukur her yerde!” sözleri dikkat çekti.


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