Çukur 4. sezon 3. fragmanı yayınlandı! Yamaç Koçovalı'ya ne olacak? Çukur ne zaman başlıyor?

Show Tv ekranlarında yayınlanan ve 4. yeni sezonla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çukur'un 3. fragmanı yayınlandı. 94. bölümle hikayesine kaldığı yerden devam edecek olan Çukur’da heyecanın dozu düşmeyeceği görülüyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'un 94. yeni bölüm fragmanında, Cumali ve Yamaç’ın, İdris’in kahvesinde karşı karşıya geldiği gerilim dolu tanıtımda Cumali’nin öfkeden bütün kahveyi dağıtması dikkat çekiyor. Yamaç’ın “Acılarıma son ver abi!” sözleri yankılanırken, patlayan silah sesiyle birlikte vurulduğu anlar herkesi şoke ediyor. “Yamaç Koçovalı’ya ne olacak?” sorusu akıllara gelirken, nefes kesen tanıtım seyircilerin yeni sezona olan merakını daha da arttırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir eline geçen ve Erdenet ailesi hakkında bulduğu tüm bilgileri Koçova ailesi ile paylaşıyor. Çağatay'ı yıkmakla Erdenet ailesinin yıkılamayacağını ve Erdenet ailesinin soyağacını gösteren gazeteci Emir olayın ciddiyetini gösteriyor.

Çukur'un içerisinde yaşamaya başlayan gazeteci Emir tüm gözlemlerini kaydetmeye başlıyor. Çukur'u baştan sona anlatan Emir yaptığı hataları ve Çukur'un tüm güzelliklerini birer birer anlatıyor. Çukur dövmesinin anlamını, içeride yer alan dayanışmayı, asıl amaçlarını ve Çukur'un nasıl bir aile olduğunu anlatan Emir pişmanlığını dile getiriyor.