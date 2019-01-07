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Çukur 49. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 7 Ocak Pazartesi Show TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2019 00:44 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 49. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. 2019'da ekrana ara veren Çukur dizisinin son bölümü herkesi şoke eden bir finalle bitmişti. Ersoy öldürülürken, Yamaç ise büyük bir ihanete uğramış ve vurulmuştu. 'Yamaç öldü mü?' ve 'Yamaç'ı kim vurdu?' soruları ise Çukur'un yeni bölümünde netlik kazanacak? Peki Çukur 49. yeni bölüm bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Ocak Pazartesi Show TV yayın akışı.

Çukur 49. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 7 Ocak Pazartesi Show TV yayın akışı

Show TV'nin ekran fenomeni dizisi Çukur son olarak 24 Aralık Pazartesi akşamı 48. bölümüyle ekrana gelmişti. Adeta bir sezon finali havasında geçen Çukur'un son bölümünde büyük bir ihanet yaşanmıştı. Yamaç çok yakından tanıdığı ve hiç beklemediği biri tarafından ormanda vurulmuştu. Çukur yeni bölüm bu akşam neden yok? Çukur'un 49. yeni bölümü bu akşam da yayınlanmayacak. Yeni yılla birlikte ekrana ara veren Çukur'un çekimleri başladı. Ancak sevilen dizinin yeni bölümünün, dört haftalık aranın ardından 21 Ocak Pazartesi yayınlanması bekleniyor.

Show TV'nn 7 Ocak 2019 Pazartesi günü ise Çukur'un tekrar bölümü ekranda olacak.

Çukur 2.Sezon 15.Bölüm (5)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur son bölümde 'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu akılları karıştırdı. Yamaç'ın 'Neden' demesi 'Yamaç'ı vuran Medet mi, Vartolu mu, Meke mi, Celasun mu yoksa Selim'in oğlu Akın Koçovalı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

YAMAÇ'I VURAN KİM?
Çukur 2. sezon 15. bölümünde Çukur’da büyük kayıp yaşayan Çeto ve Mahsun, geri çekilince Çukur’a Koçovalıları sokmamak için bir yol arıyor. Aradığı yardımı bulan Çeto ikna turlarına başlıyor. Ormanda bekleyen Yamaç’ı kötü bir sürpriz bekliyor. Yamaç’ın beklediği buluşma gerçekleşse de gelen aracın farları kapanmayınca Yamaç sinirlenmeye başlıyor. Hiç beklemediği anda kurşun yiyen Yamaç sadece neden diye sorabiliyor. Yamaç, ikinci kurşunu yedikten sonra ayağa kalkmaya çalışsa da bu sadece işleri daha kötüye götürüyor. Yamaç, yuvarlamaya başlarken anılarını hatırlıyor ve düştüğü yerde kalıyor. Sosyal medyada ise araba farının ışığında silüeti görünen kişinin Medet olduğu iddiası ortaya atıldı. Diğer bir ihtimal ise, bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim'in oğlu Akın Koçovalı'nın Yamaç'ı vurduğu şeklinde oldu.

CUKUR1

ÇETO ERSOY'U ÖLDÜRDÜ!
Aralarında birinin kardeşlerini sattığını düşünen Karakuzular, Ersoy’a bir oyun kuruyor. Sadece üç kişinin bildiği kurmaca bir operasyon düzenleyen Çeto ve Mahsun, Ersoy’dan emin olunca ondan hesap soruyor. İnşaatta Ersoy’u ters asıp öldüren Çeto ve Mahsun bu ölümü Koçovalıların üstüne yıkıyor. Ersoy, Mahsun’a ölen Karakuzuların organlarının alındığını tam söylerken Çeto, Ersoy’un boğazını kesiyor.

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