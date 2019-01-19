Çukur 49. yeni bölümden şaşırtan fragman! Yamaç'ı kim vurdu? Celasun hain mi?

Çukur 2. sezonun 16. bölümüyle ekrana gelecek. Aldığı kurşun darbeleri ile ağır yaralanan Yamaç Koçovalı, büyük bir yaşam savaşı verecek. Koçovalılar, yaşadıkları kayıplar sonrasında Yamaç’ın vurulmasıyla yeni bir sınavdan geçecekler. İdris, bir oğlunu daha kaybetme korkusuyla yüzleşecek.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur yeni bölümde Yamaç'ın vurulmasından sonra İdris Koçovalı yıkılıyor. "Yamaç’ımı vurmuşlar!” sözleri izleyenleri derinden etkilerken, kardeşinin vurulduğunu öğrenen Cumali intikam yemini ediyor. 'Yamaç öldü mü?' ve 'Yamaç’ı kim vurdu?' sorularının cevabı bekleniyor. Medet'in sözleri ise kafa karıştıyor! Silahlarını çeken Vartolu ve Çeto'dan hangisi vurulacak?
Harekete geçen Koçovalı Kardeşler, haini ne pahasına olursa olsun bulmak için mücadele edecekler. Çukur’dan çıkmak zorunda kalan Çeto ve Mahsun ise onları bu hale getirenlerden hesap soracaklar. Mahalleye geri dönen Cumali ve Emmi, karşılarında o hatırladıkları Çukur’u bulamayacaklar. Vartolu ve Cumali arasındaki gerilim ise giderek büyüyecek. Yamaç’ı kim vurdu, Çukur toparlanabilecek mi sorularının cevabı merakla beklenecek.
“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle 21 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
“YAMAÇ’IMI VURMUŞLAR!”
Yamaç’ın vurulmasıyla perişan olan İdris’in gözyaşlarına hakim olamadığı sahnede “Yamaç’ımı vurmuşlar!” sözleri izleyenleri derinden etkilerken, kardeşinin vurulduğunu öğrenen Cumali intikam yemini ediyor.
Yamaç öldü mü, Yamaç’ı kim vurdu sorularının cevabı beklenirken, Metin’le dertleşen Medet’in “Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyormuş!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç’ın yaşam savaşı verdiği, Selim’in Cumali’ye sert çıktığı, Çukur’da tüm dengelerin alt üst olduğu tanıtımda Çeto ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltiyor. İkilinin çektiği silahlar gerilimi artırırken, kısa bir aradan sonra ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.
ÇUKUR’DA NELER OLMUŞTU?
Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 15. bölümünde Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali’nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler. Saadet ve oğlunun hasretiyle yanıp tutuşan ve bu uğurda Çeto’nun dediklerini yapan Vartolu, Selim’in Lal Fındık’ı vurmasıyla Saadet ve oğluna kavuştu. Ersoy’un kendilerine ihanet ettiğini öğrenen Çeto’nun Ersoy’u öldürdüğü sahne, bölümün en çok konuşulan anları arasına adını yazdırdı. Ersoy’la buluşacağını düşünen Yamaç, karşısında tanıdığı bir yüzü gördü ve kurşunlarının hedefi oldu.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 21 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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