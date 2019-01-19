Çukur 49. yeni bölümden şaşırtan fragman! Yamaç'ı kim vurdu? Celasun hain mi?

Çukur 2. sezonun 16. bölümüyle ekrana gelecek. Aldığı kurşun darbeleri ile ağır yaralanan Yamaç Koçovalı, büyük bir yaşam savaşı verecek. Koçovalılar, yaşadıkları kayıplar sonrasında Yamaç’ın vurulmasıyla yeni bir sınavdan geçecekler. İdris, bir oğlunu daha kaybetme korkusuyla yüzleşecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur yeni bölümde Yamaç'ın vurulmasından sonra İdris Koçovalı yıkılıyor. "Yamaç’ımı vurmuşlar!” sözleri izleyenleri derinden etkilerken, kardeşinin vurulduğunu öğrenen Cumali intikam yemini ediyor. 'Yamaç öldü mü?' ve 'Yamaç’ı kim vurdu?' sorularının cevabı bekleniyor. Medet'in sözleri ise kafa karıştıyor! Silahlarını çeken Vartolu ve Çeto'dan hangisi vurulacak?

Harekete geçen Koçovalı Kardeşler, haini ne pahasına olursa olsun bulmak için mücadele edecekler. Çukur’dan çıkmak zorunda kalan Çeto ve Mahsun ise onları bu hale getirenlerden hesap soracaklar. Mahalleye geri dönen Cumali ve Emmi, karşılarında o hatırladıkları Çukur’u bulamayacaklar. Vartolu ve Cumali arasındaki gerilim ise giderek büyüyecek. Yamaç’ı kim vurdu, Çukur toparlanabilecek mi sorularının cevabı merakla beklenecek.