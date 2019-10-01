Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aliço telefonda şifreli olarak ne konuştu? Çukur 3. sezon 3. son bölüm izle!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Çukur’un 30 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 3. bölümünde teslimat sırasında sıkıntı yaşan Akın, adamların elinden kurtulmak için suçu Azer’e atsa da her şeyi planlayanın Karaca olduğunu anladı. Azer kardeşinin ölümüyle yıkılırken Timsah, intikam oyununda sıranın kendisine geldiğini fark etti. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında aldı ve ona peş peşe ateş ederek ekran başındakileri şoke etti. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a dönmek için elinden geleni yaptı fakat Çukur’a girdiği sırada Yamaç’a ulaşamadan babasının adamları tarafından geri götürüldü. Vartolu, gittiği yeni hapishanede tutunmaya çalışırken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düştü.

Teslimat sırasında sıkıntı yaşadığı adamlardan kurtulmak için Azer’le birlikte hareket eden Akın, planını başarıyla gerçekleştirdi. Yaşadığı acıların aynısını çektirmeye yeminli Yamaç, son hedefi Efsun’un karşısına çıktı fakat ikili birbirlerine doğrulttuğu silahları çekemedi. Final sahnesinde Yamaç’ın yaşadığı büyük tehlike ise nefes kesti. Final sahnesinde Yamaç’ın kaza yapması için Akın ve Timsah’ın işbirliği yaptığı görüldü. Timsah’ın bölüm sonunda ortaya çıkması izleyenleri şoke ederken, “Yamaç’a ne olacak?” sorusunun yanıtı merakla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.



