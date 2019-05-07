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Çukur'a Azer rolüyle Cihangir Ceyhan damga vurdu! Koçovalılar'a büyük tehdit! Çukur dizisi 64. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 07.05.2019 01:32 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 64. son bölümüyle nefesleri kesti. 27 Mayıs Pazartesi akşamı sezon finali yapacak olan Çukur'un son bölümüne Sıfır Bir dizisinde canlandırdığı Cio rolüyle tanınan Cihangir Cihan damga vurdu. Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Azer Kurtuluş karakteri Koçovalılar'ın yeni düşmanı olarak ortaya çıktı. Çukur'da Yamaç'ın vurduğu yüzüklü Yücel ise giydiği çelik yelek sayesinde ölümden kurtuldu ve ortadan kayboldu. İşte Çukur 64. son bölümde yaşananlar ve final sahnesi.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur'un 6 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde ilginç gelişmeler yaşandı. Yücel, çatıda Aliço'yu öldürmek üzereyken Yamaç tarafından vuruldu. Ancak giydiği çelik yelek sayesinden ölümden kurtulan Yücel ayağa kalkarak Aliço'yu vurdu. Cumali'nin gelmesi sonrasında ise Yücel kaçarak izini kaybettirdi. Diğer yandan ise Uluç Reis'in de hain olduğu ve Yücel'e çalıştığı Cumali ve Koçovalar tarafından öğrenildi.

Ölen Savaş’ın ağabeyi Azer Kurtuluş ile Koçovalılar'a meydan okudu. İdris'ten kan parası isteyen Azer, finalde mahalleye gelerek aldığı 5 milyonu sokağın ortasına atarak yaktı ve adeta savaş ilan etti.

Çukur (1)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ve Aliço ile Yücel arasındaki yüzleşmede Yamaç, başladığı yere geri dönerek Yücel’i elinden kaçıracak. Bu esnada İdris de Vartolu Salih’in mekanında ölen Savaş’ın ağabeyi Azer Kurtuluş ile karşı karşıya gelecek. Cumali’nin öğreneceği bir bilgi, onu büyük bir şüpheye sürüklerken; Damla’nın da farklı bir şekilde aynı gerçeği öğrenmesi ikiliyi oldukça güç bir duruma sürükleyecek. Koçovalılar ile Aliço, Emmi, Medet, Metin ve Kemal, Azer tehlikesini durdurabilmek için seferber olacak. Ancak Azer, kardeşinin intikamını almadan kolay kolay Çukur’u terk etmeyeceğini gösterecek.

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