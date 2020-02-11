Çukur'a Efsun ve Yamaç'ın öpüşme sahnesi damga vurdu! Çağatay'ı çıldırtan aşk! Çukur 87. son bölüm final sahnesi izle!

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 10 Şubat Pazartesi akşamı 87. bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Çağatay Erdenet ile Koçovalılar arasındaki savaş yeni bir boyut kazandı. Çağatay'ın yeni taktiği tüm Çukur'u yıldırmak oldu. Çukur'a gece vakti yapılan polis baskını sonrası mahallede gözaltılar başladı. Çukur'da Koçovalı kadınları ve Akın gözaltına alındı.

ÇAĞATAY'DAN YAMAÇ'I ÖLDÜRENE 5 MİLYONLUK ÖDÜL!

Çukur'a istediği darbeyi vuramayan Çağatay son koz olarak Çukur'daki herkesi hedef aldı. Çukur ismini lekelemeye çalışan Çağatay istediğini elde etmek için büyük planı uygulamaya aldı. Bir türlü Yamaç'ı ortadan kaldıramayan Çağatay taktik değiştirerek, Yamaç'ın başına 5 milyonluk ödül koydu. Bir tehlikeyi berberde atlatan Yamaç, başka bir tehlikeyi de otelin mutfağında atlattı.

ÇUKUR'DAN ÇAĞATAY'A KARŞI HAMLE!

Çağatay'ın Çukur ile olan husumetinde Çukur'un elemanları ise Çağatay'a karşı harekete geçti. Arabasında, gittiği yerlerde hatta içtiği kahvede Çukur'un simgesini gören Çağatay oyunun boyutunu görmeye başladı.