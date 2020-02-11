Çukur'a Efsun ve Yamaç'ın öpüşme sahnesi damga vurdu! Çağatay'ı çıldırtan aşk! Çukur 87. son bölüm final sahnesi izle!

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 10 Şubat Pazartesi akşamı 87. bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Çağatay Erdenet ile Koçovalılar arasındaki savaş yeni bir boyut kazandı. Çağatay'ın yeni taktiği tüm Çukur'u yıldırmak oldu. Çukur'a gece vakti yapılan polis baskını sonrası mahallede gözaltılar başladı. Çukur'da Koçovalı kadınları ve Akın gözaltına alındı.
Çukur'a istediği darbeyi vuramayan Çağatay son koz olarak Çukur'daki herkesi hedef aldı. Çukur ismini lekelemeye çalışan Çağatay istediğini elde etmek için büyük planı uygulamaya aldı. Bir türlü Yamaç'ı ortadan kaldıramayan Çağatay taktik değiştirerek, Yamaç'ın başına 5 milyonluk ödül koydu. Bir tehlikeyi berberde atlatan Yamaç, başka bir tehlikeyi de otelin mutfağında atlattı.
Çağatay'ın Çukur ile olan husumetinde Çukur'un elemanları ise Çağatay'a karşı harekete geçti. Arabasında, gittiği yerlerde hatta içtiği kahvede Çukur'un simgesini gören Çağatay oyunun boyutunu görmeye başladı.
Ormanda kendisini kovalayan adamlardan kaçarken yaralanan Yamaç bir kez daha kendisini Efsun'un kapısında buldu. Yamaç'ın yaralarını saran Efsun ile Yamaç arasında yakınlaşma yaşandı. Yamaç ve Efsun'un öpüşme sahnesi son bölüme damga vurdu.
Ancak Çağatay'ın Efsun'a habersiz şekilde gelmesiyle birlikte yaralı olan Yamaç, evin banyosundan kaçtı. Efsun'dan hoşlanan ve ona bir kolye hediye alan Çağatay ise eve geldiğinde hayal kırıklığına uğradı. Yamaç'ın evde olduğundan şüphelenenen Çağatay Erdenet'in adamları ise harekete geçti. Çağatay'ın adamları Yamaç'ın peşine takıldı. Etrafı çevrilen Yamaç'ın imdadına ise Cumali ve Selim yetişti. Vartolu'nun Yamaç'ın ölmediğini söylediği Selim ve Cumali, kardeşlerinin hayatını kurtardı.
Ailesinin zor durumu karşısında daha fazla duramayan Selim Koçovalı'nın kızı Karaca gitmek istedi. Karaca'nın gitmeye hazırlandığı gören Azer, Karaca'ya sorduğu soruların ardından Karaca'yı öptü.
Çukur dövmesine sahip olanların yaşadıkları sonrası Fahri ve Emmi arasında olan konuşma Emmi'yi derinden etkiledi. Duydukları sonrasında İdris'i ve Yamaç'ı anımsayan Emmi'nin kalbi bu durumu kaldıramadı.
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