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Çukur'a Efsun ve Yamaç'ın öpüşme sahnesi damga vurdu! Çağatay'ı çıldırtan aşk! Çukur 87. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 11.02.2020 01:58 | Son Güncelleme

Çukur 87. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Çağatay tarafından başına ödül konulan Yamaç saldırıya uğradı. Yaralanan Yamaç, Efsun'un evine sığınırken ikili arasında romantik anlar yaşandı. Efsun ve Yamaç'ın öpüşme sahnesi dikkatleri çekti. Efsun'un evine gelen Çağatay ise büyük şok yaşadı. Efsun'dan hoşlanan Çağatay ise evde Yamaç'ın olduğunu anladı. Finalde ise Yamaç'ın ölmediğini öğrenen Selim ve Cumali, kardeşlerini Çağatay'ın elinden kurtardı. İşte Çukur 87. bölüm final sahnesi.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 10 Şubat Pazartesi akşamı 87. bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde Çağatay Erdenet ile Koçovalılar arasındaki savaş yeni bir boyut kazandı. Çağatay'ın yeni taktiği tüm Çukur'u yıldırmak oldu. Çukur'a gece vakti yapılan polis baskını sonrası mahallede gözaltılar başladı. Çukur'da Koçovalı kadınları ve Akın gözaltına alındı.

ÇAĞATAY'DAN YAMAÇ'I ÖLDÜRENE 5 MİLYONLUK ÖDÜL!

Çukur'a istediği darbeyi vuramayan Çağatay son koz olarak Çukur'daki herkesi hedef aldı. Çukur ismini lekelemeye çalışan Çağatay istediğini elde etmek için büyük planı uygulamaya aldı. Bir türlü Yamaç'ı ortadan kaldıramayan Çağatay taktik değiştirerek, Yamaç'ın başına 5 milyonluk ödül koydu. Bir tehlikeyi berberde atlatan Yamaç, başka bir tehlikeyi de otelin mutfağında atlattı.

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ÇUKUR'DAN ÇAĞATAY'A KARŞI HAMLE!

Çağatay'ın Çukur ile olan husumetinde Çukur'un elemanları ise Çağatay'a karşı harekete geçti. Arabasında, gittiği yerlerde hatta içtiği kahvede Çukur'un simgesini gören Çağatay oyunun boyutunu görmeye başladı.

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ÇUKUR'DA YAMAÇ VE EFSUN ÖPÜŞTÜ

Ormanda kendisini kovalayan adamlardan kaçarken yaralanan Yamaç bir kez daha kendisini Efsun'un kapısında buldu. Yamaç'ın yaralarını saran Efsun ile Yamaç arasında yakınlaşma yaşandı. Yamaç ve Efsun'un öpüşme sahnesi son bölüme damga vurdu.

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YAMAÇ'IN SIRRINI SELİM VE CUMALİ ÖĞRENDİ

Ancak Çağatay'ın Efsun'a habersiz şekilde gelmesiyle birlikte yaralı olan Yamaç, evin banyosundan kaçtı. Efsun'dan hoşlanan ve ona bir kolye hediye alan Çağatay ise eve geldiğinde hayal kırıklığına uğradı. Yamaç'ın evde olduğundan şüphelenenen Çağatay Erdenet'in adamları ise harekete geçti. Çağatay'ın adamları Yamaç'ın peşine takıldı. Etrafı çevrilen Yamaç'ın imdadına ise Cumali ve Selim yetişti. Vartolu'nun Yamaç'ın ölmediğini söylediği Selim ve Cumali, kardeşlerinin hayatını kurtardı.

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KARACA VE AZER AŞKI BAŞLADI!

Ailesinin zor durumu karşısında daha fazla duramayan Selim Koçovalı'nın kızı Karaca gitmek istedi. Karaca'nın gitmeye hazırlandığı gören Azer, Karaca'ya sorduğu soruların ardından Karaca'yı öptü.

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KALP KRİZİ GEÇİREN EMMİ'YE NE OLACAK?

Çukur dövmesine sahip olanların yaşadıkları sonrası Fahri ve Emmi arasında olan konuşma Emmi'yi derinden etkiledi. Duydukları sonrasında İdris'i ve Yamaç'ı anımsayan Emmi'nin kalbi bu durumu kaldıramadı.

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