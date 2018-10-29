Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur 40. yeni bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur dizisinde İdris Koçovalı'nın gizemli eski sevgilisi olan Meliha karakterini kimin oynayacağı uzun süredir merak konusu olmuştu. Çukur dizisinin ilk bölümünde İdris'in ilk defa söz ettiği Meliha karakterinin sırrı çözülüyor. Çukur'da Meliha'yı kaldığı huzur evinde Selim ve Aliço bulmuştu. Selim uzun süredir Meliha'yı ziyaret ediyordu. Dizinin Pazartesi yayınlanan son bölümünde ise Meliha'yı kimin oynadığı sonunda belli oldu.
AVRUPA YAKASI'YLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI
Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Meliha karakteriyle Çukur dizisine katıldı. Şenay Gürler'in canlandırdığı Meliha karakteri, Çukur'daki bir çok sırrın ortaya çıkmasını sağlayacak ve ilerleyen bölümlere damga vuracak. Şenay Gürler, Gülse Birsel'in Avrupa Yakası dizisindeki Fatoş rolüyle tanınmıştı.
Peki Çukur'un Meliha'sı Şenay Gürler kimdir? İşte oynadığı diziler ve biyografisi
ŞENAY GÜRLER KİMDİR?
Şenay Gürler’in en bilinen projeleri Mahsun Kırmızıgül’ün Mucize filmi ve Gülse Birsel’in Avrupa Yakası dizisidir. Birçok projede yer alan güzel oyuncu Şenay Gürler 28 Haziran 1966’da İzmir’de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü’nden mezundur. 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide Seniha Sultan Karakterini canlandırmıştır.
TİYATRO OYUNLARI
Kayıp : Craft Tiyatro – 2012
Savaş İkinci Perde Çıkacak : İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2007
Kocasını Pişiren Kadın : Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu – 2006
Ermişler Ya da Günahkarlar : Oyun Atölyesi – 2002
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim : Yeni Tiyatro
Parkta : Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu
Ödenmeyecek Ödemiyoruz : İzmir Sanat Tiyatrosu
FİLMLERİ
2016 Kasap Havası (film) (Leyla)
2014 Mucize (film)
2006 Çinliler Geliyor (Ayşe)
2006 İlk Aşk (Kısmet)
2005 Döngel Karhanesi (Sabahat)
2004 Korkuyorum Anne (İpek, Yön: Reha Erdem)
DİZİLERİ
Şahsiyet, (Nükhet), 2018, İnternet dizisi
İçerde (Leyla Işık) (2016)
Kış Güneşi (Leyla Demircan) (2016)
Kaçak Gelinler (Seniha Sultan) (2014)
Görüş Günü Kadınları (2013)
Hayat Devam Ediyor (Cennet Zeybek) (2011-2013)
Kolej Günlüğü (Yasemin) (2011)
Küçük Sırlar (Şebnem) (2010-2011)
Yeni Baştan (Elif) (2009)
Çemberin Dışında (Kamuran) (2008)
Acemi Cadı (Selda) (2006)
Avrupa Yakası (Fatoş) (2004-2009)
Şansa Bak (Neşe) (2004)
Biz Size Aşık Olduk (Güzin) (2002)
Cinlerle Periler (Ümran) (2001)
Eyvah Kızım Büyüdü (Hanım) (2000)
İkinci Bahar (Murat’ın annesi) (1999)
Kara Melek (Nesrin) (1996)
Çılgın Bediş (Emel) (1996)
Sahte Dünyalar (Şenay) (1995)
Kaygısızlar (Cazibe) (1994)
Sunuculuk
Çeşitli Belgesel ve Programlar (TRT İzmir Televizyonu)
Çeşitli Kültür Sanat Programları (TRT İstanbul Televizyonu)
Sen Olsaydın (Show TV)
ÇUKUR 40. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Vartolu’nun Yamaç’ı dinlemeyerek harekete geçip yakalanması Yamaç’ı deliye döndürecek. Artık sadece Cumali’yi değil, Vartolu’yu da kurtarmak zorunda kalacak. Metin ve Kemal’i yanına alarak harekete geçen Yamaç’ın gözü hiçbir şey görmeyecek. Çeto’yu kurtarmak için plan yapan Mahsun, hiç beklemediği anda Yamaç’ı karşısında görecek. Büyük bir mücadelenin yaşanacağı bölümde Karaca, Sena’dan yardım isteyecek. Babasının çevresinden ayrılmayan Selim’in İdris ile karşılaşması ise ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatacak.
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