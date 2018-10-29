Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur 40. yeni bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur dizisinde İdris Koçovalı'nın gizemli eski sevgilisi olan Meliha karakterini kimin oynayacağı uzun süredir merak konusu olmuştu. Çukur dizisinin ilk bölümünde İdris'in ilk defa söz ettiği Meliha karakterinin sırrı çözülüyor. Çukur'da Meliha'yı kaldığı huzur evinde Selim ve Aliço bulmuştu. Selim uzun süredir Meliha'yı ziyaret ediyordu. Dizinin Pazartesi yayınlanan son bölümünde ise Meliha'yı kimin oynadığı sonunda belli oldu.

AVRUPA YAKASI'YLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Meliha karakteriyle Çukur dizisine katıldı. Şenay Gürler'in canlandırdığı Meliha karakteri, Çukur'daki bir çok sırrın ortaya çıkmasını sağlayacak ve ilerleyen bölümlere damga vuracak. Şenay Gürler, Gülse Birsel'in Avrupa Yakası dizisindeki Fatoş rolüyle tanınmıştı.

Peki Çukur'un Meliha'sı Şenay Gürler kimdir? İşte oynadığı diziler ve biyografisi

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

Şenay Gürler’in en bilinen projeleri Mahsun Kırmızıgül’ün Mucize filmi ve Gülse Birsel’in Avrupa Yakası dizisidir. Birçok projede yer alan güzel oyuncu Şenay Gürler 28 Haziran 1966’da İzmir’de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü’nden mezundur. 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide Seniha Sultan Karakterini canlandırmıştır.