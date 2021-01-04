Çukur bu akşam var mı? 4 Ocak 2020 Pazartesi Çukur yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ve başrollerinde Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu’nun yer aldığı dizi yeni sezonundaki bölümlerle de dikkatleri çekmeyi başardı. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen dizinin yayın gününe dair açıklamalar sevenlerini meraklandırdı.

Show TV’nin sabah saatlerinde açıklanan yayın kuşağında Çukur’un yerine Görevimiz Tehlike: Yansımalar yabancı filme yer verilmişti. Çukur dizisinin resmi sosyal medya hesabından ise dizinin yeni bölümünün 11 Ocak Pazartesi günü yayınlanacağı söylenmişti. Yapılan açıklamaların sonrasında ise yayın akışı bir kez daha güncellendi ve Çukur’un 110. bölümü 4 Ocak’a alındı. Çukur'un yeni bölümü 4 Ocak Pazartesi günü seyircisiyle buluşacak.

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur yeni bölümde Yamaç'ın Cengiz'e iki bilmece sorduğu tanıtımda paralarının ve oğlu Ogeday'ın tehlikede olduğunu duyan Cengiz'in yapacağı hamle merak konusu oluyor. Cengiz, yanan paraları karşısında büyük bir yıkım yaşarken, Ogeday'ı kurtarmak için harekete geçen Kulkan'ın çukura düştüğü anlar ise dikkat çekiyor.



