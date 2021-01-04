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  4. Çukur bu akşam var mı? 4 Ocak 2020 Pazartesi Çukur yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman?

Çukur bu akşam var mı? 4 Ocak 2020 Pazartesi Çukur yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman?

04.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Çukur bu akşam var mı? 4 Ocak 2020 Pazartesi Çukur yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman?

Her hafta pazartesi günleri Show TV’de seyircisiyle buluşan Çukur’un yeni bölümü izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni sezonda büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümüne ilişkin açıklamalar kafaları karıştırdı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ve başrollerinde Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu’nun yer aldığı dizi yeni sezonundaki bölümlerle de dikkatleri çekmeyi başardı. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen dizinin yayın gününe dair açıklamalar sevenlerini meraklandırdı.

çukur yeni bölüm

Show TV’nin sabah saatlerinde açıklanan yayın kuşağında Çukur’un yerine Görevimiz Tehlike: Yansımalar yabancı filme yer verilmişti. Çukur dizisinin resmi sosyal medya hesabından ise dizinin yeni bölümünün 11 Ocak Pazartesi günü yayınlanacağı söylenmişti. Yapılan açıklamaların sonrasında ise yayın akışı bir kez daha güncellendi ve Çukur’un 110. bölümü 4 Ocak’a alındı. Çukur'un yeni bölümü 4 Ocak Pazartesi günü seyircisiyle buluşacak.

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

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Çukur yeni bölümde Yamaç'ın Cengiz'e iki bilmece sorduğu tanıtımda paralarının ve oğlu Ogeday'ın tehlikede olduğunu duyan Cengiz'in yapacağı hamle merak konusu oluyor. Cengiz, yanan paraları karşısında büyük bir yıkım yaşarken, Ogeday'ı kurtarmak için harekete geçen Kulkan'ın çukura düştüğü anlar ise dikkat çekiyor.

TV yayın akışı 4 Ocak 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışıTV yayın akışı 4 Ocak 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı


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