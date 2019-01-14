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Çukur bu akşam var mı? Çukur 49. yeni bölüm ne zaman? 14 Ocak Pazartesi Show TV yayın akışı!

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2019 01:25 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 49. yeni bölümünün üç haftadır ekrana gelmemesi dizinin hayranlarını meraklandırdı. Çukur'un 48. son bölümünde Cumali ve Vartolu bıçaklarla birbirine saldırmıştı. Diğer yandan ise Koçovalılar ihanete uğramış ve Yamaç tanıdığı biri tarafından kurşunlanmıştı. 'Çukur'da Yamaç'ı vuran kim?' sorusu yanıt bulmadı. Yeni yılla birlikte ekrana ara veren Çukur'un fragmanı da yayınlanmadı. Peki Çukur neden yok? Çukur 49. yeni bölüm ne zaman? İşte 14 Ocak Pazartesi Show TV yayın akışı.

Çukur bu akşam var mı? Çukur 49. yeni bölüm ne zaman? 14 Ocak Pazartesi Show TV yayın akışı!

Çukur dizisinin 49. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Show TV'nin ekran fenomeni dizisi Çukur son olarak 24 Aralık Pazartesi akşamı 48. bölümüyle ekrana gelmişti. Adeta bir sezon finali havasında geçen Çukur'un son bölümünde büyük bir ihanet yaşanmıştı. Yamaç çok yakından tanıdığı ve hiç beklemediği biri tarafından ormanda vurulmuştu. 'Yamaç öldü mü?' ve 'Yamaç'ı kim vurdu?' soruları ise Çukur'un yeni bölümünde netlik kazanacak. Peki Çukur 49. yeni bölüm bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Show TV'de ise 14 Ocak 2019 Pazartesi akşamı 20.00'de Çukur'un tekrar bölümü ekranda olacak. 23.15'de ise Öfkeli Polisler isimli film ekrana gelecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM FİNALİNDE ŞOK GELİŞME
Çukur son bölümde 'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu akılları karıştırdı. Yamaç'ın 'Neden' demesi 'Yamaç'ı vuran Medet mi, Vartolu mu, Meke mi, Celasun mu yoksa Selim'in oğlu Akın Koçovalı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

YAMAÇ'I VURAN MEDET Mİ?
Çukur 2. sezon 15. bölümünde Çukur’da büyük kayıp yaşayan Çeto ve Mahsun, geri çekilince Çukur’a Koçovalıları sokmamak için bir yol arıyor. Aradığı yardımı bulan Çeto ikna turlarına başlıyor. Ormanda bekleyen Yamaç’ı kötü bir sürpriz bekliyor. Yamaç’ın beklediği buluşma gerçekleşse de gelen aracın farları kapanmayınca Yamaç sinirlenmeye başlıyor. Hiç beklemediği anda kurşun yiyen Yamaç sadece neden diye sorabiliyor. Yamaç, ikinci kurşunu yedikten sonra ayağa kalkmaya çalışsa da bu sadece işleri daha kötüye götürüyor. Yamaç, yuvarlamaya başlarken anılarını hatırlıyor ve düştüğü yerde kalıyor. Sosyal medyada ise araba farının ışığında silüeti görünen kişinin Medet olduğu iddiası ortaya atıldı. Diğer bir ihtimal ise, bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim'in oğlu Akın Koçovalı'nın Yamaç'ı vurduğu şeklinde oldu.

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ÇETO ERSOY'U ÖLDÜRDÜ!
Aralarında birinin kardeşlerini sattığını düşünen Karakuzular, Ersoy’a bir oyun kuruyor. Sadece üç kişinin bildiği kurmaca bir operasyon düzenleyen Çeto ve Mahsun, Ersoy’dan emin olunca ondan hesap soruyor. İnşaatta Ersoy’u ters asıp öldüren Çeto ve Mahsun bu ölümü Koçovalıların üstüne yıkıyor. Ersoy, Mahsun’a ölen Karakuzuların organlarının alındığını tam söylerken Çeto, Ersoy’un boğazını kesiyor.

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