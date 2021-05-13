Çukur bu hafta neden yok? Final mi yaptı? Show TV'den dikkat çeken karar!

Başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez, Perihan Savaş ve Burak Dakak gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi Çukur’un yeni bölümünün 17 Mayıs Pazartesi yayınlanması bekleniyordu.

ÇUKUR BU HAFTA NEDEN YOK?

İzleyicilerin merakla beklediği Çukur’un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Show TV'nin aldığı kararla Çukur’un yeni bölümü bir hafta ertelendi. Çukur'un yerine 17 Mayıs Pazartesi akşamı Gizli Kod ve Öldürme Arzusu filmleri Show TV’de yayınlanacak.

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur'un yeni bölümü de 24 Mayıs Pazartesi 20.00'de Show TV’de yayınlanacak. Çukur, 7 Haziran'da da 131. bölümüyle final yapacak.

SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Çukur’un 128. bölümünde; Koçovalılar, bir defa daha ölüm acısıyla sınanırken; yaşananlardan kendini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşıyor. Geçmişin hesapları tek tek kapanmaya başlarken, herkes hatalarının bedeliyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Çukur ve Koçovalılar tekrardan aile olmanın sınavını verirken; Amca kendini kurtarmak için planını devreye sokacak. Kenetlenen Koçovalı kardeşler, Amca’dan intikamlarını almak adına harekete geçiyor. Yaşanan aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Koçovalılar ile Amca arasındaki büyük hesaplaşmanın sonucu merakla bekleniyor.



