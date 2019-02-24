Çukur'da Çeto'nun Mahsun'dan gizlediği büyük sır ne? Çukur 54. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yamaç’ın, Yücel’i camdan sarkıtarak büyük bir korku yaşattığı, Damla ve Cumali’nin karşı karşıya geldiği tanıtımda, Sena’nın ne öğrendiği merak uyandırıyor.

“ÖLMEK YA DA ÖLMEMEK İŞTE BÜTÜN MESELE BU!”

Salih’in korkusuzca “Ölmek ya da ölmemek işte bütün mesele bu!” sözleri üzerine karşısında Remzi ile Karakuzuları bulduğu anlar ve çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. Yücel’den, Çeto ve Mahsun’un arasında bir sır olduğunu öğrenen ve Mahsun’a verdiği hediyeyle izleyenleri şaşırtan Yamaç’ın planı dizinin yeni bölümünden ipuçları veriyor.

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 21. bölümünde Yamaç’ın, Çeto’nun herkesten sakladığı bir sırrını öğrenmesi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelede tansiyonu yükseltecek. Mahsun’un beklenmedik bir anda Sultan’ın açtığı aşevine gelmesi Çukur’dakileri deliye döndürecek. Ancak Sultan’ın, Mahsun karşısındaki tavrı herkes için şoke edici olacak. Uluç’un kızı Damla’nın yolu Koçovalılar ile kesişecek. Cumali ile aralarındaki inatlaşma ekran başındakilerde heyecan yaratacak. Büyük çatışmaların olacağı bol aksiyonlu bu bölümde, sürpriz bir isim Çukur’a veda edecek.