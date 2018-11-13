Çukur'da Cumali Karakuzular'a böyle racon kesti! Çukur 42. son bölüm final sahnesi izle! (43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Çukur dizisinin 42. yeni bölümü 12 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur'da Karakuzular’ın işlerini bozmaya kendine görev edinen Cumali, Veysel’i de yanına alıp yapılan soygun planını bozuyor. Adamları iş üstünde basan Cumali hesap sormaya başlayıp Karakuzular kendine karşı çıkınca Cumali adamlara sopa çekiyor. Adamları yere yatıran Cumali, bu işi bırakmalarını ve tövbe etmelerini söylüyor. FİNALDE VARTOLU'YA BÜYÜK ŞOK

Karakuzular’ın teslimatını basmak için plan yapan Yamaç’ı Çeto’nun planı yüzünden kötü bir sürpriz bekliyor. Kemal ve Metin’e ulaşamayan Yamaç, ikisini de ve Çukur’dakileri kamyonda görünce saldırmaktan vazgeçiyor. Yamaç’ın alışverişi basma planı tutmasa da Karakuzular’ın mallarını bozduğu için Karakuzular’ın Bulgarlar ile arası bozuluyor. İstediği malı almak isteyen Bulgar’lar Karakuzular’ı tehdit ediyor. Bulgarlar’ın zamanı geri çekmesi üzerine iyice köşeye sıkışan Çeto, son çare olarak Vartolu’yu arıyor. Vartolu’yu mekana çağıran Çeto ve Mahsun, Saadet’i rehin tuttuğunu gösteriyor. Zorda olsa kendini sakinleştirmeyi başaran Vartolu, kendisinden ne istediklerini soruyor.

ÇUKUR 42. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un 42. Bölümünde; İdris, baba-oğul konuşması yapmak için Yamaç’ı alıp meyhaneye götürüyor. Salih’i ve Saadet’i soran İdris, Salih’in buralar da olduğunu duyunca Yamaç’tan çağırmasını istiyor. Babasının çağrısına gelen Salih, İdris’in tavırları karşısında şaşırıyor. Baba-oğul aynı masada olan içen Vartolu, Yamaç ve İdris’i Selim uzaktan izliyor. İdris’in Saadet’in durumunu bilmediğini öğrenen Salih hikaye uydurmaya başlıyor. Babası ile meyhaneden kalkıp eve giden Yamaç gördüğü manzara karşısında şok oluyor. Sultan ile göz göze gelen Yamaç, kapının kenarına saklanıp göz yaşlarını tutamıyor. Sena’ya sarılıp ağlamaya başlayan Yamaç kendini tokatlamaya başlayınca Sena onu durduruyor. Aliço’dan İdris’in nerede olduğunu öğrenen Cumali görmeye gidiyor. Aliço’yu İdris’in yanına yollayıp elini öpmesini ve kendisinden bahsetmemesini istiyor. Babasını ağacın arkasından gizli gizli izleyen Cumali az kalsın Aliço’nun bakışıyla yakalanıyordu. Cumali’yi, İdris’i izlerken yanına yaklaşan Veysel, ilk hesap sorsa da sonra sakinleşiyor.

O gün çatıda adamlarına sıkanlardan birinin Celasun olduğunu öğrenen Mahsun, Celasun’u mahalleden alıyor. Celasun’u karşısına diken Mahsun ne işlerle uğraştığını soruyor. Maske takıyoruz cevabını duyan Mahsun, Celasun’una maskesini fırlatıp kendisinin oluğ olmadığını soruyor. İstediği cevabı alan Mahsun, Celasun’un üstüne saldırıyor. Odaya giren Çeto herkesi odadan çıkarıp Mahsun’a bırakmasını söylüyor. Çeto, Mahsun ve Ersoy, Bulgarlar’ın işini konuşurken dışarıdan gelen helikopter sesi ile irkilip kendilerini dışarıya atıyorlar. Dışarıda bir sürü siyah torba bulan Mahsun, torbaları açınca kuzu kellesi ile karşılaşıyor. Kellenin üstünde notu okuyan Mahsun ve Çeto sinirden deliriyor. Çukur’a Karakuzular’ın adamlarını indirmek için giren Cumali ve Celasun çatıya çıkıyor. Silahını Cumali’nin kafasına doğrultan Celasun’un planı uyanan Karakuzular’ın adamının gelmesi ile bozuluyor. Adamın gelmesi ile bir anda işler karışınca ikili çatıda köşeye sıkışıyor. Bir anda ortaya çıkan Yamaç ise ikiliyi tek bir şartla kurtarıyor.