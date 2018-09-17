Çukur'da Karakuzular çetesi kimdir? Karakuzular'ın sembolünün anlamı nedir?

Çukur dizisi 33. yeni bölümüyle ikinci sezonu Pazartesi akşamı açtı. Çukur sezon finalinde Koçovalılar'ın evini ve mekanlarını basan, çok sayıda kişiyi öldüren Karakuzular, mahallenin de tek hakimi oldu. Yamaç ve Vartolu perişan haldeyken, cezaevinden çıkan ağabeyleri Cumali ise yeni bir dönemi başlattı. Çukur'un yeni sezonunda tüm mahalleyi ele geçiren Karakuzular çetesi kimlerden oluşuyor ve neden Çukur'u ele geçirdiler.

Çukur'a Karakuzular çetesi hakim oluyor. Yamaç ve adamlarının esamesi okunmazken Karakuzular, mahalle sakinlerine zulmediyor ve mahalleyi savaş alanına çeviriyor. Öte yandan Yamaç büyük işkencelere maruz kalıyor. Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalıların ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak. Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek.