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Çukur'da Karakuzular çetesi kimdir? Karakuzular'ın sembolünün anlamı nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2018 20:29 | Son Güncelleme

Çukur dizisi merakla beklenen 2. sezonuyla Pazartesi akşamı seyircisiyle buluştu. Çukur yeni sezona damga vuracak olan Karakuzular çetesi dizideki tüm dengeleri değiştirecek. Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular'a karşı Yamaç, Vartolu ve Cumali büyük bir mücadeleye girecek. Peki Çukur'un yeni kötü adamları Karakuzular çetesi kimdir? Karakuzular çetesi nereden geliyor?

Çukur'da Karakuzular çetesi kimdir? Karakuzular'ın sembolünün anlamı nedir?

Çukur dizisi 33. yeni bölümüyle ikinci sezonu Pazartesi akşamı açtı. Çukur sezon finalinde Koçovalılar'ın evini ve mekanlarını basan, çok sayıda kişiyi öldüren Karakuzular, mahallenin de tek hakimi oldu. Yamaç ve Vartolu perişan haldeyken, cezaevinden çıkan ağabeyleri Cumali ise yeni bir dönemi başlattı. Çukur'un yeni sezonunda tüm mahalleyi ele geçiren Karakuzular çetesi kimlerden oluşuyor ve neden Çukur'u ele geçirdiler.

karakuzular

Çukur'a Karakuzular çetesi hakim oluyor. Yamaç ve adamlarının esamesi okunmazken Karakuzular, mahalle sakinlerine zulmediyor ve mahalleyi savaş alanına çeviriyor. Öte yandan Yamaç büyük işkencelere maruz kalıyor. Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalıların ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak. Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek.

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Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Ay Yapım imzalı Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor.


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