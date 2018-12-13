Çukur'da Koçovalılar'ın içindeki hain ortaya çıkıyor! Çukur 47. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Vartolu’nun, “Aranızda birisi var, konuşuyor!” sözleri üzerine öfkeden deliye dönen Ersoy’un beklenmedik tepkisi Çeto ve Mahsun’u şaşırtıyor. Ersoy’un silah çektiği Vartolu’nun geri adım atmaması heyecanı yükseltirken, annesini eskisi gibi gören Selim gözyaşlarına hakim olamıyor. Cumali’nin önemli bir gerçekle yüzleştiği tanıtımda Aliço, Saadet’le ilgili sözleriyle Yamaç’ı şaşırtıyor.

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 13. bölümünde Yamaç ve Cumali, Çeto ve Mahsun’un Çukur’daki çocukları kaçırması karşısında harekete geçti. Metin ve Kemal’in yardımıyla birlikte Karakuzuların peşini bırakmayıp çocuklara ulaşan Yamaç ve Cumali büyük bir şok yaşadı. Çocukların parmaklarında Karakuzuların dövmesinin olması ve dönmek istememeleri Çukur için büyük bir yenilgi oldu. Cumali’nin şüphelendiği Vartolu, Çeto’nun “Bizi koruyacaksın” demesi karşısında köşeye sıkıştı. Sadece Celasun’un bildiği Vartolu’nun bu sırrının ne zaman ortaya çıkacağı ve ilk kimin öğreneceği büyük bir merakla beklenecek.