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Çukur'da Koçovalılar'ın içindeki hain ortaya çıkıyor! Çukur 47. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.12.2018 21:18 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında, Vartolu Çeto ve Mahsun'a aralarında bir hain olduğunu ve bilgi sızdırdığını söyleyince Ersoy Vartolu'nun kafasına silah dayıyor. Cumali ise kendi yanlarında yer alan bir ismin Karakuzular'ın yüzüğünü taşıdığını anlayınca deliye dönüyor. Aliço, Saadet’le ilgili sözleriyle Yamaç’ı şaşırtıyor. Yamaç Vartolu'nun çocuğunun olduğunu ve Saadet'in yaşadığını anlıyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Çukur'da Koçovalılar'ın içindeki hain ortaya çıkıyor! Çukur 47. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Vartolu’nun, “Aranızda birisi var, konuşuyor!” sözleri üzerine öfkeden deliye dönen Ersoy’un beklenmedik tepkisi Çeto ve Mahsun’u şaşırtıyor. Ersoy’un silah çektiği Vartolu’nun geri adım atmaması heyecanı yükseltirken, annesini eskisi gibi gören Selim gözyaşlarına hakim olamıyor. Cumali’nin önemli bir gerçekle yüzleştiği tanıtımda Aliço, Saadet’le ilgili sözleriyle Yamaç’ı şaşırtıyor.

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 13. bölümünde Yamaç ve Cumali, Çeto ve Mahsun’un Çukur’daki çocukları kaçırması karşısında harekete geçti. Metin ve Kemal’in yardımıyla birlikte Karakuzuların peşini bırakmayıp çocuklara ulaşan Yamaç ve Cumali büyük bir şok yaşadı. Çocukların parmaklarında Karakuzuların dövmesinin olması ve dönmek istememeleri Çukur için büyük bir yenilgi oldu. Cumali’nin şüphelendiği Vartolu, Çeto’nun “Bizi koruyacaksın” demesi karşısında köşeye sıkıştı. Sadece Celasun’un bildiği Vartolu’nun bu sırrının ne zaman ortaya çıkacağı ve ilk kimin öğreneceği büyük bir merakla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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