Çukur'da Timsah rolünü kim oynuyor? Timsah Celil rolündeki Ahmet Melih Yılmaz kimdir?

Çukur 2. sezon 28. bölümünde ortaya çıkan Timsah karakteri diziye yeni bölümlerde damga vurmaya hazırlanıyor. Psikopat kişiliğiyle dikkat çeken Timsah, Koçolılar'a savaş açıyor. Dizideki yeni karakter Timsah'ın kim olduğu da merak edildi.

ÇUKUR'UN TİMSAH'I AHMET MELİH YILMAZ KİMDİR?

Ahmet Melih Yılmaz, 1 Ocak 1989 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. An itiarıyla 30 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. İlk defa 2010 yılında kısa film olarak izleyici karşısına çıkan Felaket adlı yapımda Meriç karakterini canlandırmış ve beğeni toplamıştır.

Ankara'ya tiyatro okumaya geldiği dönemde ayda en az 20 ile 30 arasında oyun oynamıştır. Başarılı isim, Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmen olarak yer aldığı Woyzeck Masalı'nda Woyzeck karakterini canlandırmıştır. Hatırla Gönül ve Hayat Sırları dizilerinde rol alan Ahmet Melih Yılmaz son olarak Çukur dizisinde Timsah Celil karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM KONUSU

Çukur'un 2. sezon 28. bölümünde Yamaç, hiç beklemediği anda, farkında olmadan Yüzüklü ile yan yana gelecek. Yüzüklü’nün, Yamaç’a Sena’nın ölümüyle ilgili ipucu bırakması Yamaç’ı, Meliha ile karşı karşıya getirecek. Sedat’ın hayatını kaybetmesi Çukur’a yepyeni bir düşman kazandıracak. Gözlerin Yüzüklü’ye çevrildiği sırada Timsah izini belli etmeden, Yamaç’a ulaşabilmek ve Sedat’ın intikamını alabilmek için Çukur’da ortalığı karıştıracak. Vartolu Salih’in değerli taşların peşine düşeceği bölümde, Yamaç sürpriz şekilde Baykal’dan telefon alacak. Herkesin Yüzüklü ve Baykal’a odaklandığı bölümde Timsah’ın, Koçovalı erkeklerinden biriyle yüzleşmesi şaşırtıcı bir sonla bitecek.



