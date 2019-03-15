Çukur'da Vartolu ve Celasun, Çeto ile ortak mı çalıştı? Koçovalılar karışıyor! Çukur 57. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. “VARTOLU BENİM SAĞ KOLUMDU!”

Koçovalıların arasını bozmak isteyen Çeto’nun eteğindeki taşları döktüğü tanıtımda Vartolu Salih’in, Çeto ile çalıştığını öğrenen İdris’in tepkisi sert oluyor. Çeto, “Sana verdiğim tabancayı ne yaptın? Hani Cumali abini vurmak için!” sözleriyle hedefini Celasun’a çevirirken, Çeto’yu duyan Yamaç’ın şüphe dolu bakışları dikkat çekiyor. ÇUKUR 57. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 24. bölümünde Çeto ve Mahsun arasında esen fırtına, Karakuzuların da geleceğine yön verecek. Koçovalılar, Baykal’ın izini sürerek onu bulmak için harekete geçecekler. Öldüğünü düşündükleri birini arayan Koçovalılar, bu büyük kovalamaca sırasında zor duruma düşecekler. Salih ile İdris arasında önemli bir yüzleşme yaşanacak. Ekran başındakiler baba-oğlun arasında geçenler karşısında gözyaşlarına boğulacak. Mahsun’un izini sürmeye devam ederken Selim ve Sena sürpriz bir bilgiye ve kişiye ulaşacak. Bu sırada Çeto, Mahsun ve Koçovalı Kardeşler’e karşı hain planlar yapmaya devam ederken, İdris tüm oğullarıyla bir araya gelerek Çukur’u eski günlerine götürecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Metin’i marinaya Çeto’nun bindiği yatı araştırması için gönderen Yamaç hiç beklemediği bir isimle karşılaşıyor. Marinadaki tüm yatların Baykal’ın olduğunu söyleyen Kemal fotoğrafları Yamaç’a gösteriyor. Baykal’ın ölmediğini anlayan Yamaç, Karakuzuların arkasındaki ismin Baykal olduğunu çözüyor. ULUÇ REİS HAİN ÇIKTI!

Remzi’nin siyah cipli birinin kendisi ile konuştuğunu ve Çeto’nun öldürüleceğini söylediğini anlatması ile Mahsun mekâna koşuyor. Mekana girer girmez yerde yatan Çeto’nun yanına koşan Mahsun, Remzi ile beraber Çeto’yu kurtarıyor. CUMALİ ÇETO'NUN GEÇMİŞTEKİ SIRRINI ÖĞRENDİ!

Çeto’nun hikayesini öğrenen Cumali ve Vartolu, bu hikaye üzerinden Çeto’ya yüklenmeyi planlıyor. Durumun hassasiyetini düşünen Yamaç ise bu konunun çok bel altı olduğunu söyleyip yapmak istemiyor. Yamaç’ın hassasiyetini görüp Karakuzuların yaptıklarını bir bir sayan Vartolu, Çeto için hiçbir şeyin bel altı olmayacağını söylüyor. Tüm hazırlıklar tamam olur olmaz yanına Vartolu’yu alan Cumali, Çeto’ya yüklenmeye başlıyor. Çeto kendine sünnet üstünden yüklenilmeye başlayınca kendini kaybetmeye başlıyor.

Cumali, Sultan’ın ve İdris’in işe karışması yüzünden aşık olduğu kadınla değil de Damla ile nikah masasına oturmak zorunda kalıyor. Bu durumdan memnun olmayan Cumali ve Damla dışarıya renk vermiyor. Cumali hem kardeşleri hem de babası ile birlikte oynamaya başlıyor. Çeto’nun düğünü basacağını tahmin eden Yamaç ise sahte bir düğün hazırlayıp Çeto’yu tuzağa çekiyor. Sahile giden Çeto, Mahsun’u denize taş atarken bulunca ona katılıyor. Yalnız geçirdiği çocukluğundan bir hikâyeyi anlatmaya başlayan Çeto’nun sesi titreyip gözleri dolmaya başlıyor. Konuyu kendi ailesine gelince gözyaşlarını tutamayan Çeto, babasının kendisini başkalarına sattığını söylüyor. Çeto kendine yapılan eziyetleri bir bir sayarak bu hale nasıl geldiğini anlatıyor. Çeto’nun peşine takılan Kemal, onları depoya kadar takip ediyor. Gelen sesler sonrası duraklayan Çeto, Avni’nin biz hallederiz sözü ile yoluna devam ediyor. Avni liderliğinde ilerleyen Karakuzlar, Kemal’in sürpriz girişi ile ne olduğunu şaşırıyor. Tüm adamları tek başına tek tek dövmeye başlayan Kemal elindeki silahı kaybedince daha da sinirleniyor. Aşağı kattan etrafa sıkan Karakuzu da gelen bot ile bayılınca Avni ve Kemal baş başa kalıyor.