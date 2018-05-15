Çukur'da Yamaç, Emmi, Paşa ve Selim'e soğuk hava tuzağı! Kim ölecek?

Çukur’un Pazartesi ekrana gelen heyecan dolu 29. bölümünde İdris’i kararından döndüremeyen Vartolu, düğünü basmaya giderken Yamaç’ın engeliyle karşılaştı. Yamaç’ın polisleri çağırması Vartolu için bardağı taşıran son damla oldu. Ayşe kendini ve Selim’i korumak için Cemil’in öldüğünü herkesten gizleyerek Metin’den yardım istedi.

Ayşe ve Selim’e yardım eden Metin, İdris’e Cemil’in ortadan kaybolduğunu söyledi. Aldığı haberle sarsılan İdris ise düğünü iptal etti. İdris; Emmi, Paşa ve Selim şahitliğinde “Ben Çukur’da üstümde ne kadar tapu varsa hepsini de senin üstüne geçirmeye karar verdim oğlum!” sözleriyle Yamaç’a kararını açıklayınca Selim için ipler tamamen koptu. Beyefendi’nin yanına giderek tarafını açıkça belli eden Selim’in tek bir şartı vardı; oyunu kendi kuracaktı. Sena, Emrah’ın tehlikeli planından habersiz, iyi olmadığını söyleyerek doktordan yardım almaya gitti. İşleri toparlamak isteyen Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprize sürükledi. Silah almaya giden Yamaç, Emmi, Paşa ve Selim’in soğuk hava deposunda tuzağa düşürüldüğü final sahnesi gerilimi doruk noktasına çıkardı.