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Çukur'da Yamaç'ı yıkan haber! Sena'ya ne oldu? Çukur 59. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2019 22:47 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 59. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur 58. son bölümde Mahsun, Çeto'yu öldürmüştü. Sena ise Mahsun'la birlikte gitmişti. Çukur 59. yeni bölümünde Koçovalılar, Karakuzular'dan kurtulmanın sevincini yaşarken, Sena'nın ortadan kaybolduğu fark ediliyor. Bunu öğrenen Yamaç darmadağın olurken, Selim’in sözleriyle öfkesine hakim olamıyor. Peki Çukur'da Sena'ya ne oldu? Sena nerede? İşte Çukur 2. sezon 26. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

SENA KAYIP!
Koçovalıların çatışmanın izlerini kaldırdığı, İdris’in “Başardınız oğlum. Eviniz için, aileniz için ne yapmanız gerekiyorsa yaptınız!” diyerek oğullarıyla kucaklaştığı tanıtımda kadınlar, Sena’nın kaybolduğunu fark ediyor. Bunu öğrenen Yamaç darmadağın olurken, Selim’in sözleriyle öfkesine hakim olamıyor. İki kardeşin gözyaşları içinde birbirine sarıldığı anlar izleyenleri duygulandırırken, Selim’in Yamaç’a desteği dikkat çekiyor.

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ÇUKUR 59. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur’un 1 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 26. bölümünde Çukur’dakiler, Karakuzularla olan büyük mücadelenin izlerini silmek için bu sefer birlik olacaklar. Çukur’da yaşananları duyan polisler ise kısa sürede soluğu mahallede alırken, Çukur’dan elleri boş çıkmayacaklar. Sena’nın kayıp olduğunun fark edilmesi tüm şüphe oklarını Mahsun’a çevirecek. Herkes seferber olup Sena’yı ararken Vartolu’nun bu konuda yardımına sürpriz biri yetişecek. Tansiyonun bir an bile düşmeyeceği bölümde Yüzüklü’nün karşı karşıya geleceği isim herkesi şoke edecek.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çukur'un 25 Mart Pazartesi yayınlanan 58. son bölümde beklenmedik bir veda yaşandı. Mahsun, Çeto'nun organ ticareti yaptığını öğrenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Yamaç ve Sena ise Mahsun'un anne ve babasını buldu. Çeto'nun babasıyla ilgili söylediği yalana inanan Mahsun, öz babasını öldürdü. Ancak gerçeği anlayan Mahsun, Çeto'nun yaptığını affetmedi. Beyefendi ise Mahsun'un en üzüntülü anında yanına geldi ve 'Artık yeni bir hayata başla' dedi. Mahsun, Koçovalar'dan kaçan Çeto'ya Yamaç, Salih ve Cumali'nin gözleri önünde kurşun yağdırdı. Böylece yeni sezonda dizinin en önemli karakterlerinden olan Çeto öldü.

Dizde Çeto rolünü canlandıran Erkan Avcı da paylaştığı mesajla Çukur'a veda etti.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.


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