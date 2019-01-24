Çukur'da Yamaç kendisini kimin vurduğunu açıklıyor! 'Bir kardeş yüzüydü' Çukur 50. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yaşam savaşı veren Yamaç’ın gözlerini açtığı heyecan dolu tanıtımda, oğlunun haberini vermek için sevinçle dışarı çıkan Sultan, Meliha ve İdris’i birlikte görünce şok yaşıyor.

“BİR DOST YÜZÜ, KARDEŞ YÜZÜ…”

Yamaç’ın kendine gelmesiyle rahat bir nefes alan Selim, onu vuran kişinin peşine düşüyor. Yamaç’ın “Yüz tanıdık birinin yüzüydü. Bir dost yüzü, kardeş yüzü…” sözleriyle hainin içlerinden biri olduğunu öğrenen Selim şaşkınlığını gizleyemiyor. “Yamaç’ı kim vurdu?” sorusunun cevabını izleyiciler büyük bir merakla bekliyor. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR’DA NELER OLMUŞTU?

Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 16. bölümünde Vartolu’ya olan öfkesi sönmeyen Cumali, onu mezarlığa götürerek Vartolu’yla karşı karşıya geldi. Geçmişin defterlerini açarak birbirlerine hesap soran ikilinin düellosu tansiyonu yükseltti. Yeniden bir oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan İdris’in gelip, “Yamaç vuruldu!” sözü ikisinin ayrılmasını sağladı. Kurşunların hedefi olan Yamaç onu vuran kişiyi görünce şoke olurken, izleyiciler bölüm boyunca “Yamaç’ı kim vurdu?” sorusunun cevabını büyük bir heyecanla bekledi. Bu soru henüz gizemini korurken bölüm boyunca uykusunda kılıktan kılığa bürünen Aliço ile birlikte geçmişte yolculuk yapan Yamaç, yaşam savaşı verdi. Hastane koridorunda ailesini gören Yamaç, Aliço’nun “Yaşamak istediğine emin misin?” sorusu karşısında gördüğü manzara sonucu büyük bir şaşkınlık yaşadı.