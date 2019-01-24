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Çukur'da Yamaç kendisini kimin vurduğunu açıklıyor! 'Bir kardeş yüzüydü' Çukur 50. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 24.01.2019 22:30 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 50. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında, yaşam savaşı veren Yamaç’ın gözlerini açıyor. Yamaç kendisini vuranı gördüğünü söyleyerek, 'Yüz tanıdık birinin yüzüydü. Bir dost yüzü, kardeş yüzü' diyor. Yamaç'ın bu sözleriyle ekrana Celasun'un gelmesi ise 'Yamaç'ı Celasun mu vurdu?' sorusunu akıllara getirdi. 'Yamaç’ı kim vurdu?' sorusunun cevabını izleyiciler büyük bir merakla bekliyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yaşam savaşı veren Yamaç’ın gözlerini açtığı heyecan dolu tanıtımda, oğlunun haberini vermek için sevinçle dışarı çıkan Sultan, Meliha ve İdris’i birlikte görünce şok yaşıyor.

“BİR DOST YÜZÜ, KARDEŞ YÜZÜ…”
Yamaç’ın kendine gelmesiyle rahat bir nefes alan Selim, onu vuran kişinin peşine düşüyor. Yamaç’ın “Yüz tanıdık birinin yüzüydü. Bir dost yüzü, kardeş yüzü…” sözleriyle hainin içlerinden biri olduğunu öğrenen Selim şaşkınlığını gizleyemiyor. “Yamaç’ı kim vurdu?” sorusunun cevabını izleyiciler büyük bir merakla bekliyor. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR’DA NELER OLMUŞTU?
Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 16. bölümünde Vartolu’ya olan öfkesi sönmeyen Cumali, onu mezarlığa götürerek Vartolu’yla karşı karşıya geldi. Geçmişin defterlerini açarak birbirlerine hesap soran ikilinin düellosu tansiyonu yükseltti. Yeniden bir oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan İdris’in gelip, “Yamaç vuruldu!” sözü ikisinin ayrılmasını sağladı. Kurşunların hedefi olan Yamaç onu vuran kişiyi görünce şoke olurken, izleyiciler bölüm boyunca “Yamaç’ı kim vurdu?” sorusunun cevabını büyük bir heyecanla bekledi. Bu soru henüz gizemini korurken bölüm boyunca uykusunda kılıktan kılığa bürünen Aliço ile birlikte geçmişte yolculuk yapan Yamaç, yaşam savaşı verdi. Hastane koridorunda ailesini gören Yamaç, Aliço’nun “Yaşamak istediğine emin misin?” sorusu karşısında gördüğü manzara sonucu büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medyayı sallayan Çukur paylaşımları! 'Aslında her şey Yamaç'ın rüyası'Sosyal medyayı sallayan Çukur paylaşımları! 'Aslında her şey Yamaç'ın rüyası'

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

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