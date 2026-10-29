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iQOO 16'nın Çin dışındaki lansman tarihine ilişkin yeni iddia

Eylül ayının sonlarında Çin'de tanıtılan iQOO 16'nın uluslararası pazara ne zaman açılacağına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte telefonun Hindistan'daki olası lansman tarihi ve fiyatı...

iQOO 16'nın Çin dışındaki lansman tarihine ilişkin yeni iddia
Enes Çırtlık

iQOO 16, eylül ayının sonlarında Çin'de resmen tanıtılmıştı. Daha sonra telefonun Hindistan'da da piyasaya sürüleceğine ilişkin bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi de lansman tarihine yönelik yeni bir iddia gündeme geldi. X platformunda paylaşım yapan bir sızıntı kaynağına göre iQOO 16, Hindistan'da 15-17 Aralık civarında tanıtılacak.

İQOO 16'NIN HİNDİSTAN LANSMANI ARALIK AYINDA GERÇEKLEŞEBİLİR

İddianın doğru çıkması halinde Hindistan'daki kullanıcılar, geçen yıla kıyasla çok daha uzun süre beklemek zorunda kalacak. iQOO 15, 20 Ekim 2025'te Çin'de duyurulmuş ve uluslararası pazara açılımı beş haftadan biraz daha uzun bir süre sonra, 26 Kasım'da Hindistan'dan başlamıştı. Sızıntı doğru çıkarsa iQOO 16'da Çin lansmanı ile Hindistan lansmanı arasındaki süre yaklaşık iki buçuk aya çıkmış olacak.

Telefonun Hindistan'daki satış fiyatı da merak konusu olmaya devam ediyor. iQOO 16'nın Çin'deki başlangıç fiyatı 5.999 yuan (yaklaşık 894 dolar). Daha önce ortaya atılan bir iddiaya göre cihazın Hindistan fiyatı 100.000 rupiye (yaklaşık 1.039 dolar) yaklaşabilir. Bu gerçekleşirse Hindistan'da 72.999 rupi (yaklaşık 766 dolar) başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkan iQOO 15'e kıyasla önemli bir fiyat artışı yaşanabilir.

İQOO 16'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

iQOO 16, Samsung üretimi 6,85 inç M16 AMOLED ekranla geliyor. 1440 × 3168 piksel çözünürlüğe sahip ekran, 165 Hz yenileme hızı ve 10.000 nit tepe parlaklık sunuyor. Telefonda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga seti, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı bulunuyor.

iQOO 16 nın Çin dışındaki lansman tarihine ilişkin yeni iddia 1

Kamera tarafında optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kamera, OIS ve 3 kat optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto kamera ve otomatik odaklama destekli 50 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

8.400 mAh bataryaya sahip iQOO 16, 100 W kablolu ve 40 W kablosuz şarj desteği sunuyor. IP68 ve IP69 koruma derecelerine sahip telefon, Android 17 tabanlı OriginOS 7 işletim sistemiyle çalışıyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon iQOO
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