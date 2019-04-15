Çukur'dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi belli oldu!

İki sezondur Show TV'de yayınlanan "Çukur"da rol alan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz hafta rol gereği öldürülerek diziye veda etmişti.

'Sena' karakterine hayat veren yeren oyuncunun veda sahnesi oldukça konuşulmuş, sosyal medyada da sıkça paylaşılmıştı.

AŞK FİLMİNDE BAŞROL OLACAK

Bu vedanın ardından çok geçmeden Deniz'in yeni projesiyle ilgili de detaylar ortaya çıkmaya başladı. 24 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstleneceği aşk filminde başrolü üstlenecek. Uzun süredir çalışmaları süren ve bir yol hikâyesi üzerine kurulu aşk filminde Deniz'e kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil.



