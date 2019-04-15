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Çukur'dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 15.04.2019 20:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda başrolünde yer aldığı Çukur dizisine duygusal bir sahneyle veda eden güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı.

Çukur'dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi belli oldu!

İki sezondur Show TV'de yayınlanan "Çukur"da rol alan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz hafta rol gereği öldürülerek diziye veda etmişti.

'Sena' karakterine hayat veren yeren oyuncunun veda sahnesi oldukça konuşulmuş, sosyal medyada da sıkça paylaşılmıştı.

AŞK FİLMİNDE BAŞROL OLACAK
Bu vedanın ardından çok geçmeden Deniz'in yeni projesiyle ilgili de detaylar ortaya çıkmaya başladı. 24 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstleneceği aşk filminde başrolü üstlenecek. Uzun süredir çalışmaları süren ve bir yol hikâyesi üzerine kurulu aşk filminde Deniz'e kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil.

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