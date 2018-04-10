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Çukur dizisinde Barış Manço sürprizi! Vartolu ve Sadiş'in duygusal anları

ÇUKUR HABERLERİ  | 10.04.2018 02:18 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 24. bölümüne Vartolu ve Sadiş'in Barış Manço'nun Alla Beni Pulla Beni şarkısı eşliğindeki sahne damga vurdu. Çukur'un son bölümünde bir günlüğüne Vartolu kimliğinden sıyrılan Salih, sevdalısı Saadet'i alarak önce kahvaltı hazırladı ardından pikniğe gitti. Vartolu'nun Salih olduğu o sahnelerde çalan Barış Manço şarkısı da herkesi duygulandırdı.

Çukur dizisinde Barış Manço sürprizi! Vartolu ve Sadiş'in duygusal anları

Çukur dizisinin 9 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen 24. bölümünde Vartolu ve biricik aşkı Sadiş'in romantik anları izleyenleri duygulandırdı. Medet'in yanlışlıkla Sultan'ı vurmasından sonra mahallede linç edilmek istenen Vartolu ve Medet, Yamaç'ın araya girmesiyle kurtuldu ancak Çukur'dan ayrılmak zorunda kaldılar.

Vartolu ise büyük aşkı Sadiş'i alarak hayatı boyunca yaşayamadıkları anların keyfini çıkardılar. Bir günlüğüne Salih olan Vartolu, önce Sadiş'e güzel bir kahvaltı hazırladı. Ardından ise göl kenarından pikniğe götürdü. Vartolu ve Sadiş'in romantik anlarına ise Barış Manço'nun Alla Beni Pulla Beni şarkısı eşlik etti.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un heyecan dolu 24. bölümünde gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayandı. Medet, Vartolu’yu kurtarmak için atılınca silah o sırada Nedret’in peşinden gelen Sultan’a isabet etti. Kanlar içinde kalan Sultan hastaneye kaldırılırken, haberi duyan İdris ve Koçovalılar hastaneye koştu. Bu gelişme karşısında sinir krizi geçiren Nedret, her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Saadet’e saldırınca, Saadet eşyalarını toplayıp evden ayrıldı. Celasun, İdris’in isteği üzerine Medet’i götürmek isteyince Vartolu’nun sert tepkisiyle karşılaştı. Muhittin, Kahraman’la Sultan’ı vuran kişinin Medet olduğunu söyleyerek örgütlediği Çukur sakinleriyle Vartolu’nun evine gitti.

VARTOLU VE MEDET LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
Öfkeli kalabalığa Medet’i vermek istemeyen Vartolu, Yamaç’ın gelişiyle rahat bir nefes aldı. Medet olayın bir kaza olduğunu Yamaç’a anlatsa da Yamaç için bu sondu; Vartolu Çukur’dan gidecekti. Saadet-Vartolu ilişkisini ve yaşananları Sena’dan öğrenen İdris, Saadet’e ulaşmaya çalıştı. Vartolu, Saadet’e hayalini yaşatırken, ikili gönüllerince bir gün geçirdi. İpleri eline geçiren Nazım, babasının ölümünü sorgulayan Emrah’ı birlikte iş yapmaya ikna etti. Emrah, kurdukları özel güvenlik şirketinin başına geçerek henüz bilmese de çoğu Çukur sakinlerinin tuttuğu eğlence mekanlarını denetleyecekti. Emrah’la ilgili öğrendiği gerçek yüzünden Sena’ya soğuk davranan Yamaç, Sena’yla yüzleşti. Saadet’ten haber alamayınca onu bulmaya çalışan İdris, Vartolu ile birlikte bulduğu Saadet’i eve geri getirdi. Ameliyattan çıkan Sultan gözlerini açtı fakat bacağında oluşan hissizliği henüz fark etmemişti. Saadet’le geçirdiği rüyadan uyanan Vartolu ise eski acımasız haline dönmeye karar verdi.

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