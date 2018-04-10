Çukur dizisinde Barış Manço sürprizi! Vartolu ve Sadiş'in duygusal anları

Çukur dizisinin 9 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen 24. bölümünde Vartolu ve biricik aşkı Sadiş'in romantik anları izleyenleri duygulandırdı. Medet'in yanlışlıkla Sultan'ı vurmasından sonra mahallede linç edilmek istenen Vartolu ve Medet, Yamaç'ın araya girmesiyle kurtuldu ancak Çukur'dan ayrılmak zorunda kaldılar.

Vartolu ise büyük aşkı Sadiş'i alarak hayatı boyunca yaşayamadıkları anların keyfini çıkardılar. Bir günlüğüne Salih olan Vartolu, önce Sadiş'e güzel bir kahvaltı hazırladı. Ardından ise göl kenarından pikniğe götürdü. Vartolu ve Sadiş'in romantik anlarına ise Barış Manço'nun Alla Beni Pulla Beni şarkısı eşlik etti.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un heyecan dolu 24. bölümünde gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayandı. Medet, Vartolu’yu kurtarmak için atılınca silah o sırada Nedret’in peşinden gelen Sultan’a isabet etti. Kanlar içinde kalan Sultan hastaneye kaldırılırken, haberi duyan İdris ve Koçovalılar hastaneye koştu. Bu gelişme karşısında sinir krizi geçiren Nedret, her şeyin sorumlusu olarak gördüğü Saadet’e saldırınca, Saadet eşyalarını toplayıp evden ayrıldı. Celasun, İdris’in isteği üzerine Medet’i götürmek isteyince Vartolu’nun sert tepkisiyle karşılaştı. Muhittin, Kahraman’la Sultan’ı vuran kişinin Medet olduğunu söyleyerek örgütlediği Çukur sakinleriyle Vartolu’nun evine gitti.