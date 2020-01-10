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  4. Çukur dizisinde Cem Adrian sürprizi! Çukur 83. yeni bölümde neler olacak?

Çukur dizisinde Cem Adrian sürprizi! Çukur 83. yeni bölümde neler olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 10.01.2020 20:27 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 83. yeni bölümünde izleyicileri Cem Adrian sürprizi bekliyor. Şarkılarıyla diziden geçen müzisyenin yolu bu sefer gerçekten 'Çukur'a düşecek. Vartolu ile Saadet'in uzun süre sonra ilk defa buluşacakları dakikalara Adrian, şarkısıyla eşlik edecek.

Çukur dizisinde Cem Adrian sürprizi! Çukur 83. yeni bölümde neler olacak?

Pazartesi günlerinin en çok izlenen ve konuşulan dizisi olan 'Çukur'un yeni yıl arasından sonra ekranlara gelecek ilk bölümünde sevilen müzisyen Cem Adrian konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak.

SEVİLEN MÜZİSYEN, VARTOLU İLE SAADET'İN BULUŞMASINA TANIKLIK EDECEK

'Kalbim Çukurda'nın yanı sıra 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme', 'Sen Gel Diyorsun (Öf Öf)' ve 'Ela Gözlüm' gibi birçok şarkısıyla 'Çukur'un geçmiş bölümlerinde yer alan Adrian, Vartolu ile Saadet'in uzun zaman sonra ilk defa buluştukları sahnede yer alacak. Çekimler sırasında keyifli anların yaşandığı sette Adrian, Erkan Kolçak Köstendil ve Boncuk Yılmaz ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Cem Adrian (2)

'Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü 13 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.

Cem Adrian (1)

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