Çukur dizisinde Reşit Fazlullah kimdir? Çukur'da Afganistanlı kaçakçı Reşit Fazlullah rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un kadrosuna usta bir oyuncu dahil oldu. Çukur dizisinin 38. yeni bölümüne, Reşit rolüyle Muhammed Cangören damga vurdu. Dizideki Reşit karakteri, Karakuzular'a karşı savaşa başlayan Vartolu ve Yamaç'ın önüne yeni bir engel olarak çıktı. Karakuzular'ın Afganistan'dan getirdiği malları çalmaya çalışan Koçovalılar, Mahsun'un oyunuyla büyük bir tuzağa düştü. Kendisinden çalınan 5 milyon doların Koçovalılar'da olduğunu düşünen Reşit, Cumali, Vartolu ve Yamaç'ı tehdit etti. Reşit aldığı cevap karşısında Cumali'yi kaçırdı. Aynı zamanda da Karakuzular'ın lideri Çeto'yu da kaçıran Reşit, birbirine düşman iki grubu kendi amacı için kullanmaya başladı. KURTLAR VADİSİ'NDEKİ ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Usta oyuncu Muhammed Cangören'in Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abuzer karakteri, dizinin efsanelerinden biri olmuştu. Çukur dizisine son olarak Hayat Benim dizisinde rol alan Muhammed Cangören dahil oldu. Vartolu'nun Reşit'i tanıtırken söylediği 'Bu adam Sovyetler zamanı şahinlere tankın içine nasıl bomba bırakılacağını öğreten adam. Senin bugüne kadar hayatında görmediğin silahları kullanmayı bilen ve ona sahip olan adam' sözleri dikkat çekti.

MUHAMMED CANGÖREN KİMDİR?

1951 Afganistan doğumlu. Tiyatro oyuncusu. Orta okulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 30'a yakın televizyon filmi bulunmaktadır. 1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce çocuk tiyatroları yapmış daha sonra da İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır.

KURTLAR VADİSİ'NİN ABUZER'İ



Daha sonra Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplamıştır. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinmektedir. Pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oynu ile büyük ilgi duymuştur. "Deli Deli Olma (2009)" isimli filmde, "Allahyar" karekterini canlandırmıştır. ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konuşmak için açık havaya inen Koçovalı kardeşleri kötü bir sürpriz bekliyor. Kafede oturan Koçovalılar mekanın boşalmasından şüphelenirken karşılarına Reşit çıkıyor. Koçovalılara akrabasına sıktıklarını söyleyen Reşit, parasını istiyor. Yamaç ise paralarının kendisinde olmadığını söylüyor. Yıldız’ı bıraktıktan sonra yürümeye başlayan Cumali alt geçitte takip edildiğini fark ediyor. Cumali silahına davranacak olsa da karşısındaki adamları görünce vazgeçiyor. Adamlar sakin kalmayı seçen Cumali’nin kollarına girip minibüse bindiriyor. Ekmek almak için dışarı çıkan Kemal, kapıda asılı Cumal’inin tesbihini buluyor. Reşid’in Cumali’yi kaçırdığından emin olan Vartolu ve Yamaç yola koyuluyor. Cumali ise depoda uyanınca yaralarını kontrol ediyor.

Cumali’nin kaçırıldığına emin olan Vartolu ve Yamaç, Reşit ağanın mekanına geliyor. Yamaç ve Vartolu’yu karşısında gören Reşit, kararlarını değiştirip değiştirmediğini soruyor. Lafı uzatmadan direk konuya giren Yamaç, paranın kendinde olmadığını söylüyor. Reşit’i tanıyan Vartolu ise muhabbeti Yamaç’ın elinden alıp Cumali’nin yaşamasını sağlıyor. Reşit ikiliye bir görev veriyor ve aşiretinin başındaki bir adamı öldürmesini istiyor. Parasını almakta ve husumetli olduğu aşiret reisini öldürtmekte kararlı olan Reşid, Yamaç ve Mahsun’a aynı işi veriyor. Yamaç abisini Mahsun ise kardeşi gibi gördüğü Çeto’yu kurtarabilmek için binayı gözetliyor. İki tarafta sevdiklerini kurtarmak için bekliyor. Çukur’un 38. bölümünde; Ersoy’un acil demesiyle mekana hemen dönen Mahsun ve Çeto karşısında bir sürü minibüs görüyor. Çeto arabadan iner inmez etrafını bir ordu adam sarınca insanları konuşmak için eve davet ediyor. Ekibin başını odaya alıp konuşan Çeto ve Mahsun, karşılarındakinin kim olduğunu öğreniyor. Konuya direk giren Reşit, dün alınan malların asıl sahibi olduğunu ve memnun olmadığını söylüyor. Parasını alamayan Reşit, Karakuzular’dan hesap sorsa da Mahsun parayı kendi adamlarına sormasını söylüyor.