Çukur dizisinde siyah yüzüklü kişi kim? Çeto kiminle görüştü? Çukur 50. son bölüm izle!

Çukur'un 28 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen 50. son bölümünde Çeto’nun oyunu başarılı olunca Ferhat ve Meke yeniden karşı karşıya geliyor ama bu sefer işler büyüyor. Mahalledeki gerginlik yetmezmiş gibi ekiplerin başına Vartolu ve Cumali geçince tansiyon giderek yükseliyor. İş mahalle tartışmasından çıkıp Vartolu ve Cumali arasında ‘Koçovalı’ tartışmasına dönüyor. Tüm bunlar olup biterken Veysel ise silahını mahallelinin üstüne doğrultuyor.

YAMAÇ'I KİM VURDU?

'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu kafaları karıştırdı. Çukur'da tanıdığı biri tarafından vurulan Yamaç hastanede gözlerini açtı. Yamaç kendisini vuranın kim olduğunu soranlara ise çelişkili yanıtlar verdi. Yamaç rüyasında, kendisini vuran kişi olarak Medet ve Meke'yi görmesi merak uyandırdı. Peki Koçovalılar'daki hain kim? Medet mi Meke mi yoksa Aliço mu?

Yamaç’ın uyandığı haberini alan herkes hastaneye akıyor. Odaya ilk giren Cumali, Sena ve Yamaç’ın halini görünce girmek için müsaade istiyor. Yamaç’ın gördüğü ilgiyi birazcık kıskanan Cumali, espri ile tepki veriyor. Tüm bunlar olurken Selim ise odadaki herkese dikkat kesiliyor. Yamaç’tan tanıdık yüz olduğunu öğrenen Selim için artık herkes potansiyel birer suçlu oluyor.