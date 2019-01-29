Çukur dizisinde siyah yüzüklü kişi kim? Çeto kiminle görüştü? Çukur 50. son bölüm izle!

Çukur'un 28 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen 50. son bölümünde Çeto’nun oyunu başarılı olunca Ferhat ve Meke yeniden karşı karşıya geliyor ama bu sefer işler büyüyor. Mahalledeki gerginlik yetmezmiş gibi ekiplerin başına Vartolu ve Cumali geçince tansiyon giderek yükseliyor. İş mahalle tartışmasından çıkıp Vartolu ve Cumali arasında ‘Koçovalı’ tartışmasına dönüyor. Tüm bunlar olup biterken Veysel ise silahını mahallelinin üstüne doğrultuyor.
YAMAÇ'I KİM VURDU?
'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu kafaları karıştırdı. Çukur'da tanıdığı biri tarafından vurulan Yamaç hastanede gözlerini açtı. Yamaç kendisini vuranın kim olduğunu soranlara ise çelişkili yanıtlar verdi. Yamaç rüyasında, kendisini vuran kişi olarak Medet ve Meke'yi görmesi merak uyandırdı. Peki Koçovalılar'daki hain kim? Medet mi Meke mi yoksa Aliço mu?
Yamaç’ın uyandığı haberini alan herkes hastaneye akıyor. Odaya ilk giren Cumali, Sena ve Yamaç’ın halini görünce girmek için müsaade istiyor. Yamaç’ın gördüğü ilgiyi birazcık kıskanan Cumali, espri ile tepki veriyor. Tüm bunlar olurken Selim ise odadaki herkese dikkat kesiliyor. Yamaç’tan tanıdık yüz olduğunu öğrenen Selim için artık herkes potansiyel birer suçlu oluyor.
Hastanede uyumaya başlayan Yamaç, vurulduğu günü görmeye rüyasında başlıyor. Vurulduğu ana geri dönen Yamaç, Meke’nin kendisini vurduğu görüyor. Bir anda nefes nefese uyanan Yamaç, bu sefer kapıda elinde silahla Medet’i görüyor. Kabustan gerçekten uyanan Yamaç bu sefer kapıda Aliço’yu görüyor ve yanına çağırıyor.
Ferhat’la konuşup hastaneye geri dönen Vartolu, Cumali’nin yanına gelip Ferhat’ın konusunu açıyor. Sakin kalamayan Cumali sinirlenmeye başlayınca Vartolu, kendisinin ve Meke’nin sakin kalmasını istiyor. Bu isteği reddeden Cumali, parmağını bile kıpırdatmayacağını söylüyor.
KARAKUZULAR GERİ DÖNDÜ!
Karakuzuları geri toplayan Çeto ve Mahsun, intikamlarını aldığını söylüyor. Mahalledekilerin birbirine düştüğünü söyleyen Çeto, olayları kızıştırmak için araya girip oyun kuruyor. Adamlarını yollatıp Ferhat’ın evine sıktırınca Ferhat silahını alıp arkadaşlarını topluyor. Olanları dışardan izleyen Medet ise Vartolu’yu arıyor.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferhat’ın cenazeden sonra ilk durak olarak Meke’nin mekânına gelmesi Cumali’yi sinirlendiriyor. Vartolu’nun sakinleştirme çabası bir işe yaramayınca Cumali o öfkeyle Ferhat’la tartışıyor. Ferhat’ın son çıkışıyla sabrı iyice taşan Cumali daha fazla dayanamayıp Çukur'un gençlerinin üstüne silahla ateş etmeye başlıyor.
Muhittin Abi'nin dükkanını toparlayan Cumali, Yamaç’ın uyandığı haberiyle mutlu oluyor. Hastanede ise Yamaç gözlerini açar açmaz karşısında Selim’i görüyor ve kendisini kurtardığı için teşekkür ediyor. Yamaç’ın her şeyi hatırlamadığını fark eden Selim, kendisine kimin sıktığını onu kimin pusuya düşürdüğünü hatırlayıp hatırlamadığını soruyor. Yamaç, Tanıdık bir yüz olduğunu söyleyince Selim Karakuzular’dan biri mi diye soruyor. Yamaç ise kendisini vuranın dost yüzü, kardeş yüzü olduğunu söylüyor.
Sena’yı konuşmak için hastanenin bahçesine çıkaran Selim, Sena’ya apartmanda konuştuğu Fikret’in gerçekte Mahsun olduğunu söylüyor. Selim'in söylediklerinden sonra kafasında bulmacanın parçaları gibi yaşadıkları birden bire birleşen Sena neye uğradığını şaşırıyor. Öğrendikleri karşısında sinirlerine hakim olamayan Sena eve gidip Mahsun'la yüzleşmek istese de Selim, onu sakin olması konusunda uyarıyor.
Vartolu’dan kaçarken Ayşe’nin evine yaralı bir halde saklanan Çeto’ya Ayşe pansuman yapmak zorunda kalıyor. Bu kriz anını fırsata çeviren Ayşe, Çeto’dan kurşunu çıkarmaya çalışırken fazlasıyla sert davranıp Çeto’nun yarasını deşiyor.
Vartolu, Çukur’un gençlerini kavga ederken görüyor. Kavgayı ayırmak için havaya birkaç el ateş ediyor. Ardından Vartolu, Çukur'un gençleri arasında çıkan kavganın sebebini öğreniyor. Kavga; Meke, babasının dükkanı yakıldığı için karşı taraf ise Serkan’ın bıçaklanmasından Meke’yi sorumlu tuttuğu için çıkıyor. Vartolu, Çukur gençlerini uyarıyor ve kavga etmemelerini söylüyor ancak gençlerin tepkisi ile karşılaşıyor.
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