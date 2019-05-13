Çukur dizisinde Yamaç'tan Azer'i şoke eden hamle! Çukur 65. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen, sezon finaline son 3 bölüm kalan, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Cumali ve Yamaç’ın tartışarak gerilimi yükselttiği tanıtımda Yücel, Koçovalılara karşı Azer’le iş birliği yapmak istiyor. Azer ve Yamaç’ın bir futbol maçında karşı karşıya geldiği görülürken, Yamaç’ın “Sen bizim düşmanımız değilsin ama düşmanımız olmak istiyorsan birimizden biri kanar. Ama emin ol, o ben olmam!” sözleri dizinin heyecan dolu yeni bölümünden ipuçları veriyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 32. bölümünde Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş’un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç’un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla’yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak. Bu sırada Azer’i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah’la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur’da tansiyon yükselecek.