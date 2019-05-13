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Çukur dizisinde Yamaç'tan Azer'i şoke eden hamle! Çukur 65. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.05.2019 00:59 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 65. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. 3 bölüm sonra sezon finali yapacak olan Çukur'un yeni bölüm fragmanında, Azer ve Yamaç'ın bir stadyumda karşı karşı geldiği sahne dikkat çekti. Yamaç’ın “Sen bizim düşmanımız değilsin ama düşmanımız olmak istiyorsan birimizden biri kanar. Ama emin ol, o ben olmam!” sözleri üzerine yaşananlar dikkat çekti. İşte Çukur 2. yeni sezon 32. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen, sezon finaline son 3 bölüm kalan, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Cumali ve Yamaç’ın tartışarak gerilimi yükselttiği tanıtımda Yücel, Koçovalılara karşı Azer’le iş birliği yapmak istiyor. Azer ve Yamaç’ın bir futbol maçında karşı karşıya geldiği görülürken, Yamaç’ın “Sen bizim düşmanımız değilsin ama düşmanımız olmak istiyorsan birimizden biri kanar. Ama emin ol, o ben olmam!” sözleri dizinin heyecan dolu yeni bölümünden ipuçları veriyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 32. bölümünde Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş’un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç’un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla’yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak. Bu sırada Azer’i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah’la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur’da tansiyon yükselecek.

ÇUKUR'DA SİYAH ZARF GİZEMİ! KİM ÖLÜYOR?

Çukur'un yeni bölümünde hain olduğu ortaya çıkan Uluç hayatını kurtarmak için Koçovalılar'a yardım ediyor. Yeni düşman Azer ise Koçovalılar'a karşı Timsah ile işbirliği yapıyor. Çukur'da Koçovalılar, Yücel'i ele geçirmek için saldırıya geçiyor.Yamaç'a verilen siyah zarf ise 'Sena ve Akşın'dan sonra Çukur'da kim ölecek?' sorusunu akıllara getiriyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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