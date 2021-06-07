Çukur dizisinden büyük final öncesinde gala gecesi! Çukur Ormanı için kampanya

Yine Kamufle ve Toygar Işıklı'nın yeni Çukur şarkısı 'Savaşın İçindeyim' ilk kez dizinin hayranlarının beğenisine sundu.

Çukur kadınlarından oluşan Çukur Burda grubu sözlerini Ece Yaşar'ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı'ya ait olan 'Bi Dinle' şarkısını ilk kez final gecesinde seslendirdiler.

Çukur oyuncularının sahnede olacağı ve birçok sürprizin bir arada yaşandığı final gecesinde Toygar Işıklı, Fuat, Kamufle ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını söylediler.

Ebru Akel ve Uğur Yıldıran'ın sunuculuğunda gerçekleşen yayında, Çukur Ormanı için kampanya düzenlendi.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli , Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi , 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 131. bölümüyle ekrana veda ediyor. Çukur'un heyecan dolu final bölümü öncesinde gala gecesi ekrana geldi.

Gece de ayrıca Damla Sönmez dizide seslendirdiği 'Son Mektup' şarkısıyla sahnede oldu.

ÇUKUR'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek.

Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.





