MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur dizisinden büyük final öncesinde gala gecesi! Çukur Ormanı için kampanya

Çukur dizisinden büyük final öncesinde gala gecesi! Çukur Ormanı için kampanya

07.06.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 4 yıllık ekran macerasını bu akşam noktalıyor. Çukur'un final bölümü öncesinde ise tüm oyuncuların katıldığı bir gala gecesi ekrana geldi. Çukur'un sosyal sorumluluk projesi olan ve TEMA Vakfı iş birliğiyle 50 bin fidanlık Çukur Ormanı için kampanya da düzenlenen gecede, Çukur'un sevilen müzikleri seslendirildi.

Çukur dizisinden büyük final öncesinde gala gecesi! Çukur Ormanı için kampanya

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 131. bölümüyle ekrana veda ediyor. Çukur'un heyecan dolu final bölümü öncesinde gala gecesi ekrana geldi.

cukur1

GALAYLA EKRANA VEDA EDİYOR

Ebru Akel ve Uğur Yıldıran'ın sunuculuğunda gerçekleşen yayında, Çukur Ormanı için kampanya düzenlendi.

Çukur Final Yayını (7)-Çukur Burda

Gecenin sonunda 50.000 fidandan oluşacak Çukur Ormanı'nın tamamlanması hedefleniyor.

Çukur Final Yayını (3)_Aras Bulut İynemli

Çukur oyuncularının sahnede olacağı ve birçok sürprizin bir arada yaşandığı final gecesinde Toygar Işıklı, Fuat, Kamufle ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını söylediler.

Çukur Final Yayını (6)-Toygar Işıklı&Kubilay Aka

Çukur kadınlarından oluşan Çukur Burda grubu sözlerini Ece Yaşar'ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı'ya ait olan 'Bi Dinle' şarkısını ilk kez final gecesinde seslendirdiler.

Çukur Final Yayını (2)-Uğur Yıldıran & Ebru Akel

Yine Kamufle ve Toygar Işıklı'nın yeni Çukur şarkısı 'Savaşın İçindeyim' ilk kez dizinin hayranlarının beğenisine sundu.

Çukur Final Yayını (5)-Fuat & Toygar Işıklı

Gece de ayrıca Damla Sönmez dizide seslendirdiği 'Son Mektup' şarkısıyla sahnede oldu.

Çukur Final Yayını (4)-Damla Sönmez

ÇUKUR'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

Çukur (2)2

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek.

Çukur (3)3

Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.

Çukur (4)4

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur (7)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!
Masumlar Apartmanı sezon finalinde neler olacak? Han'ın gözyaşları: Hepinizi iyi olacaksınız, ben öleceğim! Masumlar Apartmanı sezon finalinde neler olacak? Han'ın gözyaşları: Hepinizi iyi olacaksınız, ben öleceğim!
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.