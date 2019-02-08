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Çukur dizisinden Game of Thrones göndermesi! Çukur 52. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 08.02.2019 00:13 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında Karakuzular Çukur'u geri almak için harekete geçiyor. Koçovalılar ise Karakuzular'ın planını öğreniyor. Meliha ise İdris'i artık mahallesine geri dönmeye ikna ediyor. Çukur yeni bölümde, Yamaç Çeto'ya 'Siz bizim daha ne kadar deli olduğumuzu görmediniz' sözü dikkat çekiyor. Yeni planını açıklayan Yamaç'ın Game of Thrones dizisine gönderme yapması da dikkat çekti. İşte Çukur 52. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

“KARAKUZULAR ÇUKUR’A GERİ DÖNÜYOR!”
İdris’ten Karakuzuların Çukur’a döneceğini öğrenen Cumali’nin sinirlerine hakim olamadığı, Kemal’in ağabeyi Metin’e gözyaşları içinde hesap sorduğu tanıtımda Meliha’nın, İdris’e desteği dikkat çekiyor.

Çeto’nun karşısına çıkan Yamaç’ın “Sen bizim kolumuzu kanadımızı kırdın ama biz iyileştik. Biz Çukur’dayız, Koçovalılar Çukur’da Çeto ve sen bizim daha ne kadar deli olduğumuzu görmedin!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 18. bölümünde Yamaç, sağlığına kavuşmaya başladığı sırada Çukur’un çocuklarının karşı karşıya geldiği anda soluğu mahallede alarak onları ayırmaya çalıştı. Ancak henüz tam toparlanamadan hastaneden çıkan Yamaç, bu hamlesiyle hayatını tehlikeye attı. Bölümde İdris’in, iki oğlu Vartolu ve Cumali’yi karşı karşıya getirdiği anlar ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatırken, İdris haricinde herkesin mahallelinin sıcak karşılaması eşliğinde kendi evlerine geri döndükleri dakikalar da izleyenlerin içini ısıttı. Elinde silahıyla Yamaç’ın karşısına çıkıp kendini vurmak üzere hamle yapan Metin’i Selim son anda durdurdu. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda Metin, çocuğunu kurtarabilmek için Yamaç’ı vurduğunu söylerken, Yamaç yüzleştiği bu gerçek karşısında Metin’e karşı sert tepki gösterdi. Bölümün finalinde Sena, Mahsun’a silahını doğrulturken, İdris ile Çeto karşı karşıya geldi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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