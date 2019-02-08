Çukur dizisinden Game of Thrones göndermesi! Çukur 52. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

“KARAKUZULAR ÇUKUR’A GERİ DÖNÜYOR!”

İdris’ten Karakuzuların Çukur’a döneceğini öğrenen Cumali’nin sinirlerine hakim olamadığı, Kemal’in ağabeyi Metin’e gözyaşları içinde hesap sorduğu tanıtımda Meliha’nın, İdris’e desteği dikkat çekiyor.

Çeto’nun karşısına çıkan Yamaç’ın “Sen bizim kolumuzu kanadımızı kırdın ama biz iyileştik. Biz Çukur’dayız, Koçovalılar Çukur’da Çeto ve sen bizim daha ne kadar deli olduğumuzu görmedin!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 18. bölümünde Yamaç, sağlığına kavuşmaya başladığı sırada Çukur’un çocuklarının karşı karşıya geldiği anda soluğu mahallede alarak onları ayırmaya çalıştı. Ancak henüz tam toparlanamadan hastaneden çıkan Yamaç, bu hamlesiyle hayatını tehlikeye attı. Bölümde İdris’in, iki oğlu Vartolu ve Cumali’yi karşı karşıya getirdiği anlar ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatırken, İdris haricinde herkesin mahallelinin sıcak karşılaması eşliğinde kendi evlerine geri döndükleri dakikalar da izleyenlerin içini ısıttı. Elinde silahıyla Yamaç’ın karşısına çıkıp kendini vurmak üzere hamle yapan Metin’i Selim son anda durdurdu. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda Metin, çocuğunu kurtarabilmek için Yamaç’ı vurduğunu söylerken, Yamaç yüzleştiği bu gerçek karşısında Metin’e karşı sert tepki gösterdi. Bölümün finalinde Sena, Mahsun’a silahını doğrulturken, İdris ile Çeto karşı karşıya geldi.