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Çukur dizisinden İçerde'ye ilginç gönderme! 'Bu adamı içerde izledim'

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2018 02:05 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin yeni sezon 2. bölümünde İçerde dizisine ilginç bir gönderme yapıldı. Çukur son bölümde, Cumali Koçovalı gazetede bulmaca çözdüğü sırada İçerde'nin başrol oyuncusu Mustafa Uğurlu'nun fotoğrafını gördü. Yamaç'a fotoğraftaki kişinin kim olduğunu sordu. Yamaç ise, 'Mustafa Uğurlu' cevabını verince, Cumali 'Ben bu adamı içerde izledim' dedi. İşte Ay Yapım'ın iki sezon önce ekrana damga vuran İçerde dizisine Çukur'dan yapılan o gönderme sosyal medyada çok konuşuldu...İşte o sahne

Çukur dizisinden İçerde'ye ilginç gönderme! 'Bu adamı içerde izledim'

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur, 24 Eylül Pazartesi akşamı yeni sezon 2. bölümüyle ekranlara geldi. Cumali Koçovalı'nın intikam almak için Karakuzular'a karşı yaptığı gizemli saldırılar son bölüme damga vurdu. Cezaevinden çıktıktan sonra Karakuzular'ın peşine düştüğü Cumali, kardeşi Yamaç'la aynı evde kalmaya başladı. Dizinin son bölümündeki bir sahnede ise Cumali, Yamaç ve Kemal'le evde bulunurken bulmaca çözmeye başladı. Bulmacada Mustafa Uğurlu'nun fotoğrafını gören Cumali, Yamaç'a kim olduğunu sordu. Yamaç'ın 'Mustafa Uğurlu' demesiin ardından Cumali ise 'Ben bu adamı içerde izledim' dedi.

Ay Yapım'ın iki sezon önce yayınlanan ve yurt dışında hala büyük ilgiyle izlenen İçerde dizisine, yeni dizisi Çukur'dan selam çakıldığı sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Çukur'da Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli ile Kemal rolündeki Uğur Yıldırım, aynı zamanda İçerde dizisinde de birlikte rol almıştı.

ÇUKUR 2. SEZON 3. BÖLÜMDEN İLK SAHNE
Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. İki kardeşin karşı karşıya geldiği nefes kesen sahnede Yamaç göğsüne yaptırdığı Çukur dövmesine vurarak ailesini ve Çukur’u geri alacağını söylüyor. Gözü dönen Yamaç’ın “Bir çocuk benim için kendini feda etti. Benim o çocuğa bir borcum var Cumali Koçovalı! Sen olsan da olmasan da ben o borcu ödeyeceğim. Çukur’a da huzurunu geri vereceğim ya da yolunda öleceğim!” sözleri heyecanı yükseltirken, Cumali’nin tepkisi merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 2. bölümünde Cumali, kapısında yaralı halde bulduğu kardeşi Yamaç’a yardım ederken, mahallenin gençlerinin saldırısına uğrayan Vartolu büyük bir tehlike atlattı. Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Meke ve Celasun’un artık karşı karşıya olduğu görüldü. Kendine geldiğinde karşısında Cumali’yi bulan Yamaç’ın abisiyle duygu yüklü kavuşması ekran başındakileri de derinden etkiledi. Karakuzuların Sena’yı aradığını bilen ve karısı için endişelenen Yamaç’a yardım eden Cumali, onu bulup Yamaç’a getirdi. Hiç vakit kaybetmeden Karakuzulara karşı harekete geçen Cumali’yi durdurmaya çalışan Yamaç abisinin hiç bilmediği sert yanıyla yüzleşti. Karakuzuların gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye, Yamaç ve Cumali’nin arandığını ve bulunmadıkları her gün Çukur’dan birinin öleceğini söylemesiyle Yamaç, gizlice Çukur’a girdi. Çukur sokaklarında yükselen silah sesleri ve genç Efe’nin ölümüne şahit olan Yamaç ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için mücadelesine devam edeceğini gösterdi. Göğsüne Çukur dövmesini yaptıran Yamaç’ın “Çukur her yerde!” sözleri dikkat çekti.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 1 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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Çukur yeni sezon 3. bölümden ilk fragman! Yamaç intikam için geliyor! 'Çukur'a huzurunu geri vereceğim'Çukur yeni sezon 3. bölümden ilk fragman! Yamaç intikam için geliyor! 'Çukur'a huzurunu geri vereceğim'
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