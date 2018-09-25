Çukur dizisinden İçerde'ye ilginç gönderme! 'Bu adamı içerde izledim'

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur, 24 Eylül Pazartesi akşamı yeni sezon 2. bölümüyle ekranlara geldi. Cumali Koçovalı'nın intikam almak için Karakuzular'a karşı yaptığı gizemli saldırılar son bölüme damga vurdu. Cezaevinden çıktıktan sonra Karakuzular'ın peşine düştüğü Cumali, kardeşi Yamaç'la aynı evde kalmaya başladı. Dizinin son bölümündeki bir sahnede ise Cumali, Yamaç ve Kemal'le evde bulunurken bulmaca çözmeye başladı. Bulmacada Mustafa Uğurlu'nun fotoğrafını gören Cumali, Yamaç'a kim olduğunu sordu. Yamaç'ın 'Mustafa Uğurlu' demesiin ardından Cumali ise 'Ben bu adamı içerde izledim' dedi.

Ay Yapım'ın iki sezon önce yayınlanan ve yurt dışında hala büyük ilgiyle izlenen İçerde dizisine, yeni dizisi Çukur'dan selam çakıldığı sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Çukur'da Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli ile Kemal rolündeki Uğur Yıldırım, aynı zamanda İçerde dizisinde de birlikte rol almıştı.

ÇUKUR 2. SEZON 3. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. İki kardeşin karşı karşıya geldiği nefes kesen sahnede Yamaç göğsüne yaptırdığı Çukur dövmesine vurarak ailesini ve Çukur’u geri alacağını söylüyor. Gözü dönen Yamaç’ın “Bir çocuk benim için kendini feda etti. Benim o çocuğa bir borcum var Cumali Koçovalı! Sen olsan da olmasan da ben o borcu ödeyeceğim. Çukur’a da huzurunu geri vereceğim ya da yolunda öleceğim!” sözleri heyecanı yükseltirken, Cumali’nin tepkisi merakla bekleniyor.