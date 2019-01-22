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Çukur dizisine yeni oyuncu! Çukur'da Ferhat rolünü kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 22.01.2019 00:29 | Son Güncelleme

Genç oyuncu Ahmet Şenkaya, SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'a transfer oldu.

Çukur dizisine yeni oyuncu! Çukur'da Ferhat rolünü kim oynuyor?

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur, nefes kesen 49'uncu bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümde kadrosuna kattığı oyuncu Ahmet Şenkaya dikkat çekti.

ÇUKUR'A TRANSFER OLDU
Bir Dilek Tut ve Dijital Esaret gibi sinema filmlerinde aldığı rollerle sanat camiasında adını duyuran genç oyuncu Ahmet Şenkaya, Çukur'a katılarak dizi piyasasına dahil oldu. Ekranların sevilen dizisi Çukur'un 49'uncu bölümünde boy gösteren Şenkaya, Ferhat karakterini canlandırdığı başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

ferhat

AHMET ŞENKAYA KİMDİR?

ahmet

Balkan göçmeni bir ailenin büyük oğlu olan Ahmet Şenkaya 1993'te İzmir Çamdibi'nde doğdu. Orta okul yıllarında tiyatro ile tanışan Şenkaya, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitimlere başladı. Beykent Üniversitesinde oyunculuk eğitimi de alan Ahmet Şenkaya profesyonel hayatına reklam filmleri ile başladı. Ahmet Şenkaya daha sonra Posta Kutusu filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı ve ardından Vatanım Sensin'de rol aldı. Ahmet Şennkaya, Bir Dilek Tut filminde ise öğretmen rolünü canlandırdı. En son Dijıtal Esaret filmine konuk oyuncu olan Ahmet Şenkaya şimdilerde Çukur'da Ferhat rolünü canlandırıyor.

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