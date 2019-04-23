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Çukur dizisine yeni oyuncu! Süleyman rolünü kim oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 23.04.2019 21:15 | Son Güncelleme

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Çukur dizisine yeni oyuncu! Süleyman rolünü kim oynayacak?

Gökhan Horzum'un yazdığı Ay Yapım imzalı dizinin 3. sezonu öncesi veda eden isimlerin yanı sıra yeni isimler de kadroya dahil oluyor.

Dizinin ekibine son olarak Feridun Bozdeveci katıldı. Daha önce "Al Yazmalım" ve "Seksenler" gibi sevilen projelerde rol alan Bozdeveci, "Çukur"da Süleyman karakterine hayat verecek.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ay Yapım imzalı Çukur'un 22 Nisan Pazartesi ekranlara gelen bölümünde ekran başındakilerin haftalardır heyecanla beklediği büyük sır açığa çıktı. Yüzüklü'nün Yücel olduğu ortaya çıkarken, bölümün finalinde Yücel'in Akşın'ı kaçırdığı an izleyicileri şoke etti.

Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde geçtiğimiz hafta sahte Baykal'ın vurulmasıyla gizemini koruyan Yüzüklü'nün kim olduğu gerçeği ortaya çıktı. Aliço, sahte Baykal'ı vuran kişinin bulunduğu yerde yüzük bulması Yüzüklü'ye olan merakı artırırken, bu kişinin Yücel olması izleyicileri şoke etti. İdris ve Meliha'nın, Gül Pavyonu'na dönerek geçmiş günlere gittiği bölümde Yücel'in, Meliha'ya aşık olan Edip'in oğlu olduğu görüldü. Bölümdeki diğer flashback sahnelerinde Yücel'in hem Karakuzuları hem de Uluç'u planına dahil ettiği görülürken, Koçovalılarla ilgili pek çok bilgiyi de Aliço'dan öğrendiği ortaya çıktı. Bölümün finalinde Yücel'in, annesi ve Acar'ın mezarının başındayken Akşın'ı kaçırdığı an ise tansiyonu yükseltti. Koçovalılar'ın, ailelerinden birini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalacağı gelecek bölümde "Akşın kurtulabilecek mi?" sorusunun cevabı merakla beklenecek.

BÜYÜK SIR, SOSYAL MEDYAYA DA DAMGASINI VURDU!
Çukur, ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.14 izlenme oranı (rating), 19.63 izlenme payı (share), AB'de 7.50 izlenme oranı (rating), 17.72 izlenme payı (share), Total'de ise 8.93 izlenme oranı (rating), 19.56 izlenme payı (share) elde etti. #büyüksır etiketi Twitter Türkiye'de 9 saat 15 dakika, dünyada ise 4 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.

VARTOLU SALİH, CUMALİ'NİN YARDIMINA YETİŞTİ!
Timsah'ın Cumali'yi kaçırması tüm dengeleri alt üst ederken ve Çukur'a yeni bir düşman kazandırırken, Cumali'nin yardımına Vartolu Salih ile Medet'in yetişmesi, izleyicileri de şaşırttı. Vartolu Salih'in "Borcumu ödemeye geldim" sözleri, Salih'in geçmişte onu ve Medet'i Cumali'nin kurtardığı gerçeğini unutmadığını gözler önüne serdi. Ancak Timsah'la Vartolu Salih ve Medet de baş edemedi ve Timsah, ikiliyi de Cumali gibi alıkoydu. Yamaç, Selim ve Aliço başta olmak üzere herkesin harekete geçtiği bölümde aksiyon sahneleri nefesleri keserken bir tırın önüne bağlanan Vartolu Salih, Cumali ve Medet'i Damla kurtardı.

'Çukur', yeni bölümüyle 29 Nisan Pazartesi saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.

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Feridun Bozdeveci Çukur çukur süleyman

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