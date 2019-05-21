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Çukur dizisinin İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal'dan eleştirilere yanıt!

DİZİ HABERLERİ  | 21.05.2019 01:32 | Son Güncelleme

Çukur dizisinde 'İdris Koçovalı' karakterini canlandıran Ercan Kesal, dizi hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Usta oyuncu Ercan Kesal, "İnsanlar içinde olmak istedikleri dünyayı severler. Çukur'un bazen içinde fazlasıyla kavga, gürültü ögeleri barındırdığı söylense de asıl onu sevdiren tarafının bu olduğunu düşünüyorum, yani bir aile ve mahalle duygusunun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çukur dizisinin İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal'dan eleştirilere yanıt!

'Çukur' dizisinde 'İdris Koçovalı' karakterini canlandıran ünlü oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hayranlarıyla buluştu.

Pro-Za Balkan Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde düzenlenen söyleşiye, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula, Pro-Za Balkan Festivali Müdürü Deyan Traykoski ve yazar Tarık Tufan'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, yazar, şair ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kesal, burada yaptığı konuşmada, 2015'te Manaki Kardeşler Film Festivali'nin ana jürisinde yer aldığını ifade ederek, oyuncu ve sinemacı kimliğinin dışında Pro-Za Balkan Festivali'ne edebiyatçı ve yazar kimliğiyle de katıldığını vurguladı.

İki yıldır devam eden Çukur dizisinde de rol aldığını anımsatan Kesal, "İnsanlar içinde olmak istedikleri dünyayı severler. Çukur'un bazen içinde fazlasıyla kavga, gürültü ögeleri barındırdığı söylense de asıl onu sevdiren tarafının bu olduğunu düşünüyorum, yani bir aile ve mahalle duygusunun olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yaptığı birçok işin sebebinin 'edebiyat' olduğunu söyleyen Kesal, "Oyunculuğum da sinemayla olan ilişkim de senarist tarafım da yönetmenlik maceramın da hepsinin arkasında edebiyat var" dedi.

İlk kitabını 2013'te kaleme aldığını kaydeden Kesal, şimdiye kadar sekiz kitaba imza attığını dile getirdi.

Pro-Za Balkan Festivali Müdürü Traykoski ise her yıl festival kapsamında Türkiye'den ünlü yazarları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tufan ve Kesal'in hem edebiyat hem de filmle ilişkileri olduğunu söyleyen Traykoski, "Dünyada 'A' sınıfı bir sanatçı olan Ercan Kesal'i Üsküp'te ağırlamaktan mutluyuz. Kendisi, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan filmlerin senaryolarını yazdı ve dünyanın en prestijli festivallerinde yer alan birçok filmde rol aldı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Tarık Tufan da hayranları için Makedoncaya çevrilen 'Beni onlara verme' adlı kitabını imzaladı.

19 Mayıs'ta başlayan Pro-Za Balkan Uluslararası Edebiyat Festivali yarın sona erecek. (AA)

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ercan kesal Çukur İdris Koçovalı

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